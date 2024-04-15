Автор "Слова пацана" считает, что продолжения сериала пока ждать не стоит
Автор "Слово пацана" Гараев: второго сезона сериала пока ждать не стоит
Журналист, писатель Роберт Гараев. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Автор книги "Слово пацана", по которой был снят популярный одноименный сериал, Роберт Гараев сообщил РИА Новости, что создатели сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над вторым сезоном.
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"Честно скажу, что нет. Пока никто не обращался", - заявил писатель и добавил, что готов включиться в работу, если поступит такое предложение.
Гараев отметил, что успех, которого добились создатели сериала, может напугать авторов. Он также предположил, что работа над продолжением начнется после перерыва на другие проекты, а режиссер Жора Крыжовников, судя по его публичным высказываниям, не собирается торопиться. "В скором времени ждать, я думаю, не стоит", - заключил писатель, комментируя возможные сроки выхода второго сезона "Слова пацана".
Книга Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", написанная в жанре нон-фикшн, стала основой для сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. По словам писателя, он был бы рад, чтобы его книгу читатели воспринимали как "словарик или энциклопедию для тех, кто захотел углубиться тему" и обращались к ней для более детального изучения событий сериала.
Премьера "Слова пацана" состоялась 9 ноября. Сериал выходил на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start. Сюжет завязывается вокруг молодежных преступных группировок конца 1980-х годов в Казани. Главные роли в проекте исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский и Никита Кологривый.
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