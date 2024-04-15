https://ria.ru/20240415/serial-1940238214.html

Автор "Слова пацана" считает, что продолжения сериала пока ждать не стоит

Автор "Слова пацана" считает, что продолжения сериала пока ждать не стоит - РИА Новости, 15.04.2024

Автор "Слова пацана" считает, что продолжения сериала пока ждать не стоит

Автор книги "Слово пацана", по которой был снят популярный одноименный сериал, Роберт Гараев сообщил РИА Новости, что создатели сериала пока не обращались к... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:05

2024-04-15T19:05

2024-04-15T19:05

культура

казань

жора крыжовников

иван янковский

никита кологривый

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Автор книги "Слово пацана", по которой был снят популярный одноименный сериал, Роберт Гараев сообщил РИА Новости, что создатели сериала пока не обращались к нему с предложением продолжить работу над вторым сезоном. "Честно скажу, что нет. Пока никто не обращался", - заявил писатель и добавил, что готов включиться в работу, если поступит такое предложение. Гараев отметил, что успех, которого добились создатели сериала, может напугать авторов. Он также предположил, что работа над продолжением начнется после перерыва на другие проекты, а режиссер Жора Крыжовников, судя по его публичным высказываниям, не собирается торопиться. "В скором времени ждать, я думаю, не стоит", - заключил писатель, комментируя возможные сроки выхода второго сезона "Слова пацана". Премьера "Слова пацана" состоялась 9 ноября. Сериал выходил на платформах онлайн-кинотеатров Wink и Start. Сюжет завязывается вокруг молодежных преступных группировок конца 1980-х годов в Казани. Главные роли в проекте исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский и Никита Кологривый.

https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html

https://ria.ru/20231214/garmash-1915877854.html

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казань, жора крыжовников, иван янковский , никита кологривый