https://ria.ru/20240415/senator-1940247222.html

Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу

Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу - РИА Новости, 15.04.2024

Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу

В библиотеках Херсонской области украинскую "лживую" пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков, сообщил сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:40

2024-04-15T19:40

2024-04-15T19:40

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петр порошенко

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В библиотеках Херсонской области украинскую "лживую" пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Помогаем библиотекам социальных образовательных учреждений Херсонской области избавиться от вредной и лживой литературы, которую так активно продвигали здесь раньше под видом евроинтеграции и пропаганды АТО", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, группы регионального отделения партии "Единая Россия" вместе с библиотекарями перебирают все книги, нередко находя пропагандистские националистические "экземпляры", в том числе времен президентства Петра Порошенко, в которых прославляется конфликт в Донбассе и уничтожение мирных жителей. "Такое забираем, а взамен оставляем хорошую, качественную литературу русских классиков, которая, вместо ненависти и разрушения учит детей добру, взаимовыручке и созиданию", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231027/odessa-1905711188.html

https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), петр порошенко, единая россия