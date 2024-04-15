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Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу - РИА Новости, 15.04.2024
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19:40 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/senator-1940247222.html
Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу
Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу - РИА Новости, 15.04.2024
Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу
В библиотеках Херсонской области украинскую "лживую" пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков, сообщил сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:40
2024-04-15T19:40
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
петр порошенко
единая россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В библиотеках Херсонской области украинскую "лживую" пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Помогаем библиотекам социальных образовательных учреждений Херсонской области избавиться от вредной и лживой литературы, которую так активно продвигали здесь раньше под видом евроинтеграции и пропаганды АТО", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, группы регионального отделения партии "Единая Россия" вместе с библиотекарями перебирают все книги, нередко находя пропагандистские националистические "экземпляры", в том числе времен президентства Петра Порошенко, в которых прославляется конфликт в Донбассе и уничтожение мирных жителей. "Такое забираем, а взамен оставляем хорошую, качественную литературу русских классиков, которая, вместо ненависти и разрушения учит детей добру, взаимовыручке и созиданию", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231027/odessa-1905711188.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), петр порошенко, единая россия
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Петр Порошенко, Единая Россия
Сенатор: в Херсонской области заменят украинскую "лживую" литературу

Сенатор: в Херсонской области украинскую "лживую" литературу заменят русской

© РИА Новости / Екатерина ВолковаВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Волкова
В библиотеке . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. В библиотеках Херсонской области украинскую "лживую" пропагандистскую литературу заменят литературой русских классиков, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Помогаем библиотекам социальных образовательных учреждений Херсонской области избавиться от вредной и лживой литературы, которую так активно продвигали здесь раньше под видом евроинтеграции и пропаганды АТО", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
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По его словам, группы регионального отделения партии "Единая Россия" вместе с библиотекарями перебирают все книги, нередко находя пропагандистские националистические "экземпляры", в том числе времен президентства Петра Порошенко, в которых прославляется конфликт в Донбассе и уничтожение мирных жителей.
«
"Такое забираем, а взамен оставляем хорошую, качественную литературу русских классиков, которая, вместо ненависти и разрушения учит детей добру, взаимовыручке и созиданию", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Петр ПорошенкоЕдиная Россия
 
 
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