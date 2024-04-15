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Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала - РИА Новости, 15.04.2024
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11:40 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/samsung-1940103409.html
Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала
Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала - РИА Новости, 15.04.2024
Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала
Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:40
2024-04-15T11:40
экономика
технологии
samsung
apple
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker. "Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок. На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo. При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.
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экономика, технологии, samsung, apple
Экономика, Технологии, Samsung, Apple
Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала

IDC Tracker: Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире в I кв 2024 г

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмартфоны и планшеты в фирменном магазине Samsung в Москве
Смартфоны и планшеты в фирменном магазине Samsung в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Смартфоны и планшеты в фирменном магазине Samsung в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker.
«
"Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении.
Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок.
На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo.
При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.
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ЭкономикаТехнологииSamsungApple
 
 
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