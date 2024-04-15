https://ria.ru/20240415/samsung-1940103409.html

Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала

Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала - РИА Новости, 15.04.2024

Samsung обогнала Apple по поставкам смартфонов по итогам первого квартала

Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T11:40

2024-04-15T11:40

2024-04-15T11:40

экономика

технологии

samsung

apple

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung стала лидером по поставкам смартфонов в мире по итогам прошлого квартала, обогнав американскую Apple, следует из данных исследовательской компании IDC Tracker. "Хотя Apple удалось занять первое место в конце 2023 года, Samsung успешно подтвердила себя в качестве ведущего поставщика смартфонов в первом квартале", - говорится в сообщении. Так, в первом квартале Samsung поставила 60 миллионов смартфонов, что составило 20,8% всех мировых поставок. А Apple поставила 50 миллионов смартфонов, что представляет собой 17,3% мировых поставок. На третьем месте находится Xiaomi с 14,1% мировых поставок, на третьем - Transsion, на четвертом - Оppo. При этом, по данным IDC, совокупные мировые поставки смартфонов за квартал выросли на 7,8% в годовом исчислении, до 289,4 миллиона единиц.

https://ria.ru/20240131/samsung-1924495682.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, samsung, apple