https://ria.ru/20240415/samokat-1940177618.html
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков - РИА Новости, 15.04.2024
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков
Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:34
2024-04-15T15:34
2024-04-15T16:07
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935839625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ffaf423c20cd448a355338edd213558.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.В отзыве отмечается, что необходимо соотнести размер штрафа за нарушение ПДД для тех, кто использует для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений.Кроме того, предлагается сохранить право полиции пресекать их и привлекать виновных к ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений.Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20230828/samokat-1892788092.html
https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935839625_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aedf995c3cca06bc2541359237f4a639.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков
Правительство поддержало при условии доработки проект о штрафах для самокатчиков
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.
В отзыве отмечается, что необходимо соотнести размер штрафа за нарушение ПДД для тех, кто использует для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений.
Кроме того, предлагается сохранить право полиции пресекать их и привлекать виновных к ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений.
Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях.