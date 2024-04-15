https://ria.ru/20240415/samokat-1940177618.html

Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков

Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков - РИА Новости, 15.04.2024

Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков

Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:34

2024-04-15T15:34

2024-04-15T16:07

общество

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.В отзыве отмечается, что необходимо соотнести размер штрафа за нарушение ПДД для тех, кто использует для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений.Кроме того, предлагается сохранить право полиции пресекать их и привлекать виновных к ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений.Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20230828/samokat-1892788092.html

https://ria.ru/20231113/elektrosamokat-1909044353.html

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общество