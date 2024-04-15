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Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков - РИА Новости, 15.04.2024
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15:34 15.04.2024 (обновлено: 16:07 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/samokat-1940177618.html
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков - РИА Новости, 15.04.2024
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков
Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:34
2024-04-15T16:07
общество
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.В отзыве отмечается, что необходимо соотнести размер штрафа за нарушение ПДД для тех, кто использует для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений.Кроме того, предлагается сохранить право полиции пресекать их и привлекать виновных к ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений.Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20230828/samokat-1892788092.html
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общество
Общество
Правительство предварительно поддержало проект о штрафах для самокатчиков

Правительство поддержало при условии доработки проект о штрафах для самокатчиков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство предварительно поддержало законопроект об административной ответственности за нарушение ПДД для самокатчиков и велосипедистов, следует из копии проекта отзыва кабмина, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в документе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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В отзыве отмечается, что необходимо соотнести размер штрафа за нарушение ПДД для тех, кто использует для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений.
Кроме того, предлагается сохранить право полиции пресекать их и привлекать виновных к ответственности по обращениям граждан или при непосредственном обнаружении таких правонарушений.
Законопроект предлагает дополнить главу 12 Кодекса об административных правонарушениях.
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