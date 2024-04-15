Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине
Начальник войск РЭБ: потенциал ОПК РФ позволяет противодействовать Starlink
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбонентский терминал спутниковой системы связи Starlink
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда".
"Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — сказал он.
"Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — сказал он.
Ласточкин также назвал передачу Украине технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы "двойных стандартов".
Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В середине октября 2023 года Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек. Компания просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее бизнесмен отметил, что продолжит финансировать это направление.