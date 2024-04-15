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Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 15.04.2024 (обновлено: 11:20 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине
Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:14
2024-04-15T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
илон маск
юрий ласточкин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда"."Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — сказал он.Ласточкин также назвал передачу Украине технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы "двойных стандартов".В середине октября 2023 года Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек. Компания просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее бизнесмен отметил, что продолжит финансировать это направление.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html
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в мире, россия, украина, сша, илон маск, юрий ласточкин, министерство обороны сша, spacex
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск, Юрий Ласточкин, Министерство обороны США, SpaceX
Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине

Начальник войск РЭБ: потенциал ОПК РФ позволяет противодействовать Starlink

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАбонентский терминал спутниковой системы связи Starlink
Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Абонентский терминал спутниковой системы связи Starlink. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда".

"Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — сказал он.
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Ласточкин также назвал передачу Украине технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы "двойных стандартов".

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

В середине октября 2023 года Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек. Компания просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее бизнесмен отметил, что продолжит финансировать это направление.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАИлон МаскЮрий ЛасточкинМинистерство обороны СШАSpaceX
 
 
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