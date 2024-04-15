https://ria.ru/20240415/rossiya-1940059996.html

Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине

Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине - РИА Новости, 15.04.2024

Российский генерал намекнул, какая участь ждет Starlink на Украине

Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:14

2024-04-15T09:14

2024-04-15T11:20

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Потенциал российского ОПК позволяет противодействовать Starlink, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Юрий Ласточкин в интервью газете "Красная звезда"."Использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. Но имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия", — сказал он.Ласточкин также назвал передачу Украине технологий коммерческой системы лицемерием со стороны США и продолжением темы "двойных стандартов".В середине октября 2023 года Илон Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине из-за больших издержек. Компания просила Пентагон взять на себя покрытие расходов. Позднее бизнесмен отметил, что продолжит финансировать это направление.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html

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в мире, россия, украина, сша, илон маск, юрий ласточкин, министерство обороны сша, spacex