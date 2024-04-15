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Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску
Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску - РИА Новости, 15.04.2024
Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску
Три мирных жителя пострадали в результате ракетного удара украинских войск по городу Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:42
2024-04-15T15:42
2024-04-15T15:42
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запорожская область
владимир рогов
специальная военная операция на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате ракетного удара украинских войск по городу Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что днем в понедельник ВСУ атаковали Бердянск, предварительно, над городом сбито две ракеты Storm Shadow. "Слава богу, по поступившей информации, предварительно, погибших нет. Лёгкие ранения получили три мирных жителя", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ предприняли очередную террористическую попытку нанести удар по мирным жителям и городской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия
Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску
Рогов: три мирных жителя пострадали при ракетном ударе ВСУ по Бердянску