https://ria.ru/20240415/rogov-1940179106.html

Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску

Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску - РИА Новости, 15.04.2024

Три мирных жителя пострадали при ракетном ударе по Бердянску

Три мирных жителя пострадали в результате ракетного удара украинских войск по городу Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:42

2024-04-15T15:42

2024-04-15T15:42

бердянск

запорожская область

владимир рогов

специальная военная операция на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате ракетного удара украинских войск по городу Бердянск Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что днем в понедельник ВСУ атаковали Бердянск, предварительно, над городом сбито две ракеты Storm Shadow. "Слава богу, по поступившей информации, предварительно, погибших нет. Лёгкие ранения получили три мирных жителя", - сказал Рогов. По его словам, ВСУ предприняли очередную террористическую попытку нанести удар по мирным жителям и городской инфраструктуре.

https://ria.ru/20240329/raketa-1936525470.html

бердянск

запорожская область

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бердянск, запорожская область, владимир рогов, происшествия