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Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала - РИА Новости, 15.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:24 15.04.2024 (обновлено: 22:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/rezhisser-1940271098.html
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала - РИА Новости, 15.04.2024
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников с его проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:24
2024-04-15T22:27
культура
москва
жора крыжовников
александр цыпкин
федор бондарчук
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников с его проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими стали конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин. "Это действительно большое событие… Спасибо!"- сказал со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук . Лучшим актером интернет-сериала стал Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале Крыжовникова. Также сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем в номинации "Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут". Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
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москва, жора крыжовников, александр цыпкин, федор бондарчук
Культура, Москва, Жора Крыжовников, Александр Цыпкин, Федор Бондарчук
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала

Крыжовников с проектом "Слово пацана" стал лучшим режиссером интернет-сериала

© Фото : пресс-служба НТВЖора Крыжовников
Жора Крыжовников - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : пресс-служба НТВ
Жора Крыжовников . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников с его проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими стали конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин.
Актеры Григорий Дудник и Ярослав Могильников, получившие награду в специальной номинации Голос Поколения за сериал Слово пацана. Кровь на асфальте. 5 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Актеры из "Слова пацана" получили награду в номинации "Голос Поколения"
6 марта, 00:11
«
"Это действительно большое событие… Спасибо!"- сказал со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук .
Лучшим актером интернет-сериала стал Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале Крыжовникова.
Также сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем в номинации "Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут".
Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
Журналист, писатель Роберт Гараев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Автор "Слова пацана" считает, что продолжения сериала пока ждать не стоит
Вчера, 19:05
 
КультураМоскваЖора КрыжовниковАлександр ЦыпкинФедор Бондарчук
 
 
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