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Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала - РИА Новости, 15.04.2024
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников с его проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте",... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:24
2024-04-15T22:24
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Лучшим режиссером интернет-сериала по версии Национальной премии в области веб-контента стал Жора Крыжовников с его проектом "Слово пацана. Кровь на асфальте", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. Ведущими стали конферансье Эдуард Апломбов и сценарист Александр Цыпкин. "Это действительно большое событие… Спасибо!"- сказал со сцены один из продюсеров сериала Федор Бондарчук . Лучшим актером интернет-сериала стал Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале Крыжовникова. Также сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал победителем в номинации "Лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут". Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
https://ria.ru/20240306/nagrada-1931342914.html
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москва, жора крыжовников, александр цыпкин, федор бондарчук
Культура, Москва, Жора Крыжовников, Александр Цыпкин, Федор Бондарчук
Жору Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала
Крыжовников с проектом "Слово пацана" стал лучшим режиссером интернет-сериала