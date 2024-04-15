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РЭЦ 22 апреля начнет прием заявок на господдержку сервиса экспортеров - РИА Новости, 15.04.2024
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12:10 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/rets-1940109438.html
РЭЦ 22 апреля начнет прием заявок на господдержку сервиса экспортеров
РЭЦ 22 апреля начнет прием заявок на господдержку сервиса экспортеров - РИА Новости, 15.04.2024
РЭЦ 22 апреля начнет прием заявок на господдержку сервиса экспортеров
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 22 апреля в 09:00 (мск) начнет прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на получение... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:10
2024-04-15T12:10
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 22 апреля в 09:00 (мск) начнет прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на получение компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах, сообщает центр."Соответствующее объявление размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки", - говорится в сообщении.Претендовать на получение поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание и обеспечение систем послепродажного обслуживания за рубежом, в том числе на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.Экспортеры смогут возместить до 80% затрат, понесенных в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024. Программой предусмотрена возможность компенсации затрат различных видов, в том числе понесенных путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.Узнать подробности и подать онлайн-заявку на получение поддержки можно на платформе Государственной информационной системы Минпромторга России (ГИСП). Прием заявок продлится до 22 мая 2024 года."РЭЦ и Минпромторг в этом году перезапускают программу поддержки по послепродажному обслуживанию. В обновленной программе сняты некоторые барьеры, препятствовавшие доступу к получению поддержки, а также учтены пожелания и потребности потенциальных получателей господдержки в части расширения перечня компенсируемых затрат", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."18 апреля в 10:00 (мск) специалисты РЭЦ проведут для экспортеров вебинар и подробнее расскажут об условиях получения господдержки и процедуре подачи заявки", - добавили в центре.Подключиться к вебинару можно по ссылке. Код доступа: 436438.
https://ria.ru/20240410/vystavka-1939147945.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ 22 апреля начнет прием заявок на господдержку сервиса экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр"
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) 22 апреля в 09:00 (мск) начнет прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на получение компенсации части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах, сообщает центр.
"Соответствующее объявление размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки", - говорится в сообщении.
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Претендовать на получение поддержки могут промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж. Средства можно будет направить на создание и обеспечение систем послепродажного обслуживания за рубежом, в том числе на приобретение оборудования для них и подготовку персонала.
Экспортеры смогут возместить до 80% затрат, понесенных в период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024. Программой предусмотрена возможность компенсации затрат различных видов, в том числе понесенных путем предоставления скидки на экспортируемую продукцию.
Узнать подробности и подать онлайн-заявку на получение поддержки можно на платформе Государственной информационной системы Минпромторга России (ГИСП). Прием заявок продлится до 22 мая 2024 года.
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"РЭЦ и Минпромторг в этом году перезапускают программу поддержки по послепродажному обслуживанию. В обновленной программе сняты некоторые барьеры, препятствовавшие доступу к получению поддержки, а также учтены пожелания и потребности потенциальных получателей господдержки в части расширения перечня компенсируемых затрат", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"18 апреля в 10:00 (мск) специалисты РЭЦ проведут для экспортеров вебинар и подробнее расскажут об условиях получения господдержки и процедуре подачи заявки", - добавили в центре.
Подключиться к вебинару можно по ссылке. Код доступа: 436438.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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