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В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения - РИА Новости, 15.04.2024
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14:12 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/remont-1940149476.html
В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения
В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения - РИА Новости, 15.04.2024
В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения
Активный ремонт дорог, трамвайных путей, электроснабжения начнётся на этой неделе в Орске, сообщил в понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:12
2024-04-15T14:12
орск
оренбургская область
россия
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр - РИА Новости. Активный ремонт дорог, трамвайных путей, электроснабжения начнётся на этой неделе в Орске, сообщил в понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Помимо уборки, мы на этой неделе активно развернётся уже по ремонтным работам, связанным с дорогами, трамвайными путями, электроснабжением и, соответственно, всеми остальными вопросами, которые актуальны на сегодняшний день", - рассказал Паслер на заседании штаба КЧС. По данным МЧС РФ, в Орске остаются затопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек.
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орск, оренбургская область, россия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Россия, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения

В Орске на этой неделе начнется ремонт дорог и электроснабжения после паводка

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр - РИА Новости. Активный ремонт дорог, трамвайных путей, электроснабжения начнётся на этой неделе в Орске, сообщил в понедельник губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«
"Помимо уборки, мы на этой неделе активно развернётся уже по ремонтным работам, связанным с дорогами, трамвайными путями, электроснабжением и, соответственно, всеми остальными вопросами, которые актуальны на сегодняшний день", - рассказал Паслер на заседании штаба КЧС.
По данным МЧС РФ, в Орске остаются затопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Вчера, 08:28
 
ОрскОренбургская областьРоссияДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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