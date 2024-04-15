https://ria.ru/20240415/reabilitatsiya-1940215068.html
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 15.04.2024
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО
Систему комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в Ленинградской области благодаря сотрудничеству с государственным фондом... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:39
2024-04-15T17:39
2024-04-15T17:40
общество
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Систему комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в Ленинградской области благодаря сотрудничеству с государственным фондом "Защитники Отечества" и АО "ЦИТО", работающим в сфере медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Еще один важный шаг к созданию центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО: проект на деле поддержан федеральным фондом "Защитники Отечества" и крупнейшим центром протезирования АО "ЦИТО". С Анной Цивилевой (председатель госфонда "Защитники Отечества" – ред.) и Виктором Спектором (гендиректор АО "ЦИТО" – ред.) подписали соглашение о взаимодействии при создании межрегионального центра во Всеволожске", – написал Дрозденко в своем Telegram-канале. По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации". Как отметила Цивилева, комплексную реабилитацию ветеранов спецоперации от обеспечения их техническими средствами до включения в активную социальную жизнь необходимо организовать в масштабах всей России с тем, чтобы она была доступна каждому участнику СВО в равной степени. "На сегодняшний день к нам обратились 3 тысячи человек с вопросами обеспечения их техническими средствами реабилитации и протезами. (При этом) больше половины ветеранов... которые обращаются к нам за медицинской помощью, это ребята именно с ампутациями нижних и верхних конечностей... Поэтому вопросы протезирования – и не просто протезирования, а именно создания в нашей стране системы комплексной реабилитации, о которой мы говорим на примере, в частности, построенного министерством обороны взаимодействия с АО "ЦИТО" – нам необходимо масштабировать в стране. Особенно важно уделить внимание регионам", – сказала Цивилева, слова которой привели в пресс-службе областного правительства. В конце января Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и интеграции участников СВО и попросил помочь с проблемой выдачи разрешений и лицензий. По оценке губернатора Ленобласти, этот проект может быть реализован до конца текущего года.
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общество, россия, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин
Общество, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
В Ленинградской области создадут систему реабилитации ветеранов СВО
Дрозденко: в Ленобласти создадут систему комплексной реабилитации ветеранов СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Систему комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции создадут в Ленинградской области благодаря сотрудничеству с государственным фондом "Защитники Отечества" и АО "ЦИТО", работающим в сфере медицинской промышленности и реабилитационной индустрии, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«
"Еще один важный шаг к созданию центра высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией для ветеранов СВО: проект на деле поддержан федеральным фондом "Защитники Отечества" и крупнейшим центром протезирования АО "ЦИТО". С Анной Цивилевой (председатель госфонда "Защитники Отечества" – ред.) и Виктором Спектором (гендиректор АО "ЦИТО" – ред.) подписали соглашение о взаимодействии при создании межрегионального центра во Всеволожске", – написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По оценке губернатора Ленобласти, преимуществом этого проекта является, в частности, то, что для ветеранов СВО на одной площадке "будет объединен лучший опыт в протезировании, реабилитации, профессиональной подготовке и социализации".
Как отметила Цивилева, комплексную реабилитацию ветеранов спецоперации от обеспечения их техническими средствами до включения в активную социальную жизнь необходимо организовать в масштабах всей России
с тем, чтобы она была доступна каждому участнику СВО в равной степени.
"На сегодняшний день к нам обратились 3 тысячи человек с вопросами обеспечения их техническими средствами реабилитации и протезами. (При этом) больше половины ветеранов... которые обращаются к нам за медицинской помощью, это ребята именно с ампутациями нижних и верхних конечностей... Поэтому вопросы протезирования – и не просто протезирования, а именно создания в нашей стране системы комплексной реабилитации, о которой мы говорим на примере, в частности, построенного министерством обороны взаимодействия с АО "ЦИТО" – нам необходимо масштабировать в стране. Особенно важно уделить внимание регионам", – сказала Цивилева, слова которой привели в пресс-службе областного правительства.
В конце января Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину
о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и интеграции участников СВО и попросил помочь с проблемой выдачи разрешений и лицензий. По оценке губернатора Ленобласти, этот проект может быть реализован до конца текущего года.