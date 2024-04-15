https://ria.ru/20240415/razumkov-1940127109.html

Закон о мобилизации уничтожит экономику Украины, заявил депутат Рады

Закон о мобилизации уничтожит экономику Украины, заявил депутат Рады - РИА Новости, 15.04.2024

Закон о мобилизации уничтожит экономику Украины, заявил депутат Рады

Принятый украинским парламентом законопроект об усилении мобилизации уничтожает экономику и финансовую систему Украины, считает депутат Верховной рады Дмитрий... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:51

2024-04-15T12:51

2024-04-15T13:04

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Принятый украинским парламентом законопроект об усилении мобилизации уничтожает экономику и финансовую систему Украины, считает депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в своем Telegram-канале. "Закон о мобилизации, который приняла Верховная рада, несет лишь угрозы и не дает никаких стимулов ни воюющим защитникам, ни тем, кто мог бы их заменить", - написал Разумков в понедельник в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в принятом Радой законопроекте нет порядка демобилизации, ротации, гарантий выплат военным. По его словам, пункт о блокировании консульских услуг тем, кто не встал на военный учет, приведет к тому, что граждане Украины после окончания конфликта останутся за границей. "Этот закон уничтожает экономику, потому что обязывает работодателей обеспечивать мобилизацию. Он уничтожает финансовую систему, потому что еще до его принятия украинцы за месяц вывели со счетов более 27 миллиардов гривен (685 миллионов долларов – ред.)", - отметил Разумков. Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934631761.html

https://ria.ru/20240415/voenkomat-1940065952.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926478514.html

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в мире, здоровье - общество, украина, дмитрий разумков, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины