https://ria.ru/20240415/pvo-1940146678.html

ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки

ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 15.04.2024

ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 270 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:01

2024-04-15T14:01

2024-04-15T14:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 270 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)