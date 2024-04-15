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ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 15.04.2024 (обновлено: 14:18 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pvo-1940146678.html
ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки
ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки - РИА Новости, 15.04.2024
ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 270 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:01
2024-04-15T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 270 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 270 украинских дронов и шесть снарядов HIMARS за сутки

МО РФ: ПВО за сутки сбила 270 украинских беспилотников и 6 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 270 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 270 украинских беспилотных летательных аппаратов и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 21 137 беспилотных летательных аппаратов, 502 зенитных ракетных комплекса, 15789 танков и других боевых бронированных машин, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8884 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 050 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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