https://ria.ru/20240415/putin-1940140468.html
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора - РИА Новости, 15.04.2024
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:38
2024-04-15T13:38
2024-04-15T13:38
политика
астраханская область
россия
игорь бабушкин
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. Глава государства в понедельник проводит рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в режиме видеоконференции. Бабушкин попросил президента поддержать его выдвижение на следующих выборах главы региона. "Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные", - сказал Путин после доклада губернатора. "Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном, но очень важном для нас регионе", - добавил президент.
https://ria.ru/20240415/babushkin-1940137976.html
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политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин
Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
Путин: Бабушкин эффективно проявил себя в должности главы Астраханской области
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет.
Глава государства в понедельник проводит рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в режиме видеоконференции. Бабушкин попросил президента поддержать его выдвижение на следующих выборах главы региона.
"Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные", - сказал Путин после доклада губернатора.
"Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном, но очень важном для нас регионе", - добавил президент.