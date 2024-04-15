https://ria.ru/20240415/putin-1940140468.html

Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора

Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора - РИА Новости, 15.04.2024

Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:38

2024-04-15T13:38

2024-04-15T13:38

политика

астраханская область

россия

игорь бабушкин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838801349_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_ae1594beb5e190d57156a11d4970b250.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. Глава государства в понедельник проводит рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в режиме видеоконференции. Бабушкин попросил президента поддержать его выдвижение на следующих выборах главы региона. "Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные", - сказал Путин после доклада губернатора. "Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном, но очень важном для нас регионе", - добавил президент.

https://ria.ru/20240415/babushkin-1940137976.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин