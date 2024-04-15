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Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора - РИА Новости, 15.04.2024
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13:38 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/putin-1940140468.html
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора - РИА Новости, 15.04.2024
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:38
2024-04-15T13:38
политика
астраханская область
россия
игорь бабушкин
владимир путин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет. Глава государства в понедельник проводит рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в режиме видеоконференции. Бабушкин попросил президента поддержать его выдвижение на следующих выборах главы региона. "Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные", - сказал Путин после доклада губернатора. "Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном, но очень важном для нас регионе", - добавил президент.
https://ria.ru/20240415/babushkin-1940137976.html
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политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, владимир путин
Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин
Путин оценил работу Бабушкина на посту губернатора

Путин: Бабушкин эффективно проявил себя в должности главы Астраханской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Игорь Бабушкин эффективно проявил себя в должности губернатора Астраханской области за прошедшие пять лет.
Глава государства в понедельник проводит рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в режиме видеоконференции. Бабушкин попросил президента поддержать его выдвижение на следующих выборах главы региона.
"Работа большая проведена. Действительно, показатели в целом удовлетворительные", - сказал Путин после доклада губернатора.
"Действительно, за пять лет вы, в общем, показали эффективность работы в достаточно сложном, но очень важном для нас регионе", - добавил президент.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Астраханский губернатор попросил Путина поддержать его на выборах
13:29
 
ПолитикаАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинВладимир Путин
 
 
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