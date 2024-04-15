https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html

Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием

Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием - РИА Новости, 15.04.2024

Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием

Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс беспрецедентным политическим преследованием и обвинил в причастности к нему... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:17

2024-04-15T17:17

2024-04-15T18:23

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ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс беспрецедентным политическим преследованием и обвинил в причастности к нему действующего главу государства Джо Байдена."Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — сказал политик.Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По данным CNN, судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство Трампа об отводе судьи в процессе по этому делу, поскольку политик использует "серию умозаключений, инсинуаций и необоснованных спекуляций", чтобы запустить процедуру отвода.Уголовные дела против ТрампаАмериканские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде — бывший президент предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для преследования.Всего в отношении политика завели четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.В Атланте Трампа обвинили в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами разбирается еще одно федеральное дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.

https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html

https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html

https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html

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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден, атланта