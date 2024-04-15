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Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием - РИА Новости, 15.04.2024
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17:17 15.04.2024 (обновлено: 18:23 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/protsess-1940207090.html
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием - РИА Новости, 15.04.2024
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием
Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс беспрецедентным политическим преследованием и обвинил в причастности к нему... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:17
2024-04-15T18:23
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс беспрецедентным политическим преследованием и обвинил в причастности к нему действующего главу государства Джо Байдена."Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — сказал политик.Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. По данным CNN, судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство Трампа об отводе судьи в процессе по этому делу, поскольку политик использует "серию умозаключений, инсинуаций и необоснованных спекуляций", чтобы запустить процедуру отвода.Уголовные дела против ТрампаАмериканские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде — бывший президент предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для преследования.Всего в отношении политика завели четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.В Атланте Трампа обвинили в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами разбирается еще одно федеральное дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.
https://ria.ru/20240108/tramp-1920174748.html
https://ria.ru/20240319/bayden-1934134690.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, джо байден, атланта
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Джо Байден, Атланта
Трамп назвал уголовный процесс в Нью-Йорке политическим преследованием

Трамп назвал уголовный процесс атакой Байдена на политического оппонента

© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде, 15 апреля 2024 года
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Нью-Йорке уголовный процесс беспрецедентным политическим преследованием и обвинил в причастности к нему действующего главу государства Джо Байдена.
"Этой страной руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это атака на политического оппонента. Вот что это такое. Так что для меня большая честь быть здесь", — сказал политик.
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Разбирательство первого из четырех уголовных дел против экс-главы государства, который собирается вновь баллотироваться в президенты от Республиканской партии, началось в Нью-Йорке с отбора жюри присяжных.

Трамп лично приехал в суд, где начинаются слушания дела о фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс.
По данным CNN, судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство Трампа об отводе судьи в процессе по этому делу, поскольку политик использует "серию умозаключений, инсинуаций и необоснованных спекуляций", чтобы запустить процедуру отвода.
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Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США вместо Байдена
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Уголовные дела против Трампа

Американские СМИ считают этот процесс историческим и первым в своем роде — бывший президент предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Сам Трамп заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для преследования.
Всего в отношении политика завели четыре уголовных дела, три из которых пока не дошли до стадии судебных слушаний.
В Атланте Трампа обвинили в попытке изменить в свою пользу проигранные в штате президентские выборы 2020 года. В Вашингтоне будет слушаться общее федеральное дело о пересмотре итогов голосования. В Майами разбирается еще одно федеральное дело — о вывозе секретных материалов из Белого дома, сокрытии их по истечении президентских полномочий, разглашении государственных тайн и препятствовании следствию.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Трамп обещал не финансировать Киев в случае победы на выборах, заявил Орбан
10 марта, 22:55
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампДжо БайденАтланта
 
 
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