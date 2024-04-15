https://ria.ru/20240415/protest-1940262330.html

Пропалестинские протестующие перекрыли движение к аэропорту Чикаго

Пропалестинские протестующие перекрыли движение к аэропорту Чикаго - РИА Новости, 15.04.2024

Пропалестинские протестующие перекрыли движение к аэропорту Чикаго

Пропалестинские протестующие в понедельник перекрыли дороги к чикагскому аэропорту О'Хара, одному из самых загруженных аэропортов США, в час пик, сообщает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:12

2024-04-15T21:12

2024-04-15T21:12

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

чикаго

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пропалестинские протестующие в понедельник перекрыли дороги к чикагскому аэропорту О'Хара, одному из самых загруженных аэропортов США, в час пик, сообщает чикагское отделение телеканала ABC7. "Пропалестинские протестующие заблокировали проезжую часть, ведущую в первый терминал аэропорта О'Хара в понедельник утром. Прямо в час пик в одном из самых загруженных аэропортов страны остановилось движение", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что полосы движения, ведущие к аэропорту, оказались перекрыты людьми, сидевшими на дороге и держащимися за руки. Десятки людей вышли из машин и шли к терминалу с чемоданами, чтобы успеть на свои рейсы. По данным телеканала, несколько протестующих были задержаны. Чуть позднее власти сообщили, что движение начинает возобновляться.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1915630213.html

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в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, чикаго