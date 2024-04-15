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В Тбилиси начался митинг против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси начался митинг против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 15.04.2024

В Тбилиси начался митинг против принятия закона об иноагентах

Тысячи жителей Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, передает корреспондент... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:54

2024-04-15T19:54

2024-04-15T19:54

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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Тысячи жителей Грузии собрались в понедельник перед зданием парламента в Тбилиси на акцию протеста против принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта". Сначала законопроект рассматривает комитет по юридическим делам парламента, после чего состоится пленарное заседание и голосование для принятия законопроекта в первом чтении. С утра понедельника во дворе законодательного органа также прошла акция протеста. На данный момент на проспекте Руставели перед парламентом установлена сцена, где выступают активисты. На акции присутствуют представители неправительственных организаций, артисты, политики, студенты и рядовые граждане. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протеста с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что законопроект является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.

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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии