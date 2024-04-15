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СМИ: в США готовят проекты поддержки Израиля и давления на Иран - РИА Новости, 15.04.2024
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20:03 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/proekty-1940252192.html
СМИ: в США готовят проекты поддержки Израиля и давления на Иран
СМИ: в США готовят проекты поддержки Израиля и давления на Иран - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: в США готовят проекты поддержки Израиля и давления на Иран
Палата представителей американского конгресса намерена поставить на голосование на этой неделе 17 законопроектов с разнообразными мерами поддержки Израиля и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:03
2024-04-15T20:03
в мире
израиль
иран
сирия
бени ганц
корпус стражей исламской революции
евросоюз
хамас
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Палата представителей американского конгресса намерена поставить на голосование на этой неделе 17 законопроектов с разнообразными мерами поддержки Израиля и давления на Иран, передает телеканал Fox News. После того, как Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами в ответ на бомбардировку своего консульства в Сирии, конгрессмены решили отказаться от планов посвятить неделю регулированию рынка бытовой техники и переключились на внешнюю политику. Подготовленные законопроекты требуют от США полностью исполнять санкции против Ирана и не допускать их нарушения, дополнительно ограничить иранский импорт и транзакции с финансовыми институтами США, наказать китайские компании за покупку иранской нефти, пишет издание Axios. Инициативы призывают ЕС признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией и объявляют антисемитским расхожий лозунг сторонников палестинской независимости "От реки до моря Палестина станет свободной". Своими предложениями законодатели также намерены нанести удар по иранским союзникам в регионе, включая палестинское движение ХАМАС. Одной из самых сложных задач для палаты представителей и конгресса в целом станет согласование помощи Израилю. Демократы предлагают выделить деньги в пакете с финансированием Украины, а республиканцы хотят проводить ассигнования обособленными документами и обставить содействие Киеву дополнительными условиями. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html
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иран
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4.7
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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, корпус стражей исламской революции, евросоюз, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Евросоюз, ХАМАС, В мире, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире
СМИ: в США готовят проекты поддержки Израиля и давления на Иран

Fox News: конгресс США готовит 17 проектов поддержки Израиля и давления на Иран

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Палата представителей американского конгресса намерена поставить на голосование на этой неделе 17 законопроектов с разнообразными мерами поддержки Израиля и давления на Иран, передает телеканал Fox News.
После того, как Иран атаковал Израиль ударными беспилотниками и ракетами в ответ на бомбардировку своего консульства в Сирии, конгрессмены решили отказаться от планов посвятить неделю регулированию рынка бытовой техники и переключились на внешнюю политику. Подготовленные законопроекты требуют от США полностью исполнять санкции против Ирана и не допускать их нарушения, дополнительно ограничить иранский импорт и транзакции с финансовыми институтами США, наказать китайские компании за покупку иранской нефти, пишет издание Axios.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана
Вчера, 17:26
Инициативы призывают ЕС признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией и объявляют антисемитским расхожий лозунг сторонников палестинской независимости "От реки до моря Палестина станет свободной". Своими предложениями законодатели также намерены нанести удар по иранским союзникам в регионе, включая палестинское движение ХАМАС.
Одной из самых сложных задач для палаты представителей и конгресса в целом станет согласование помощи Израилю. Демократы предлагают выделить деньги в пакете с финансированием Украины, а республиканцы хотят проводить ассигнования обособленными документами и обставить содействие Киеву дополнительными условиями.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Ответ Израиля позволил бы Ирану проверить свои технологии, пишут СМИ
14 апреля, 05:35
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Макрон призвал изолировать Иран
Вчера, 10:41
 
В миреВ миреИзраильИранСирияБени ГанцКорпус стражей исламской революцииЕвросоюзХАМАСОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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