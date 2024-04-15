https://ria.ru/20240415/proekt-1940166259.html
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти - РИА Новости, 15.04.2024
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти
Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:52
2024-04-15T14:52
2024-04-15T14:52
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии отзыва правительства. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости). Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком – "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".
https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти
Власти поддержали проект о наказании за порчу имущества из расовой ненависти
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии отзыва правительства.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости).
Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком – "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".