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Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти - РИА Новости, 15.04.2024
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14:52 15.04.2024
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Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти - РИА Новости, 15.04.2024
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти
Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:52
2024-04-15T14:52
общество
россия
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии отзыва правительства. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости). Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком – "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".
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общество, россия
Общество, Россия
Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти

Власти поддержали проект о наказании за порчу имущества из расовой ненависти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии отзыва правительства.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости).
Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком – "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".
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За российский паспорт нужно заплатить кровью
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