https://ria.ru/20240415/proekt-1940166259.html

Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти

Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти - РИА Новости, 15.04.2024

Власти поддержали проект о наказании за нарушения из расовой ненависти

Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:52

2024-04-15T14:52

2024-04-15T14:52

общество

россия

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Кабмин поддержал проект о лишении свободы до пяти лет за умышленное повреждение имущества по мотивам политической или расовой ненависти, говорится в копии отзыва правительства. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе (есть в распоряжении РИА Новости). Законопроектом предлагается часть вторую статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Российской Федерации дополнить квалифицирующим признаком – "совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".

https://ria.ru/20240105/pasport-1919752352.html

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2024

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общество, россия