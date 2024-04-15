https://ria.ru/20240415/prikhodko-1940182408.html

Мирный житель погиб при сбросе боеприпаса на Горловку

Мирный житель погиб при сбросе боеприпаса на Горловку - РИА Новости, 15.04.2024

Мирный житель погиб при сбросе боеприпаса на Горловку

Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:52

2024-04-15T15:52

2024-04-15T15:58

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины по улице Интернациональной (Центрально-Городской район Горловки) погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол