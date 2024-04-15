https://ria.ru/20240415/poteri-1940253934.html

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей - РИА Новости, 15.04.2024

На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:17

2024-04-15T20:17

2024-04-15T21:26

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до семи гигаватт. "Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей", - заявил Галущенко журналистам. Глава минэнерго добавил, что также были уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов. Кроме того, министр заявил, что местное энергопроизводство в Харькове практически полностью уничтожено. Согласно подсчетам ООН, мощности электрогенерации Украины ранее оценивались в 37 гигаватт, но к осени 2023 года сократились на 19 гигаватт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938496420.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936102621.html

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в мире, украина, брюссель, харьков, герман галущенко, евросоюз, оон, укрэнерго