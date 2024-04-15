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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.04.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 60 военнослужащих, два... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:58

2024-04-15T13:58

2024-04-15T14:08

специальная военная операция на украине

работино

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские подразделения за неделю на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

херсонская область

запорожская область

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работино, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , запорожская область