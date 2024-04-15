https://ria.ru/20240415/poltava-1940165599.html

Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Подполье сообщило об ударе по Полтаве - РИА Новости, 15.04.2024

Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:48

2024-04-15T14:48

2024-04-15T15:06

специальная военная операция на украине

полтава

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.)", - сказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html

полтава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

полтава, украина, в мире