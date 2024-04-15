Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по Полтаве - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 15.04.2024 (обновлено: 15:06 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/poltava-1940165599.html
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Подполье сообщило об ударе по Полтаве - РИА Новости, 15.04.2024
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:48
2024-04-15T15:06
специальная военная операция на украине
полтава
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.)", - сказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
полтава
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_596123a5a0b4bf650d9703b4a6a58c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтава, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире
Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Лебедев: по Полтаве нанесли удар, судя по цвету дыма, горят ГСМ

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтава - прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.)", - сказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
Других подробностей пока не приводится.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
ВС России ударили по французским наемникам в Славянске, сообщили в подполье
Вчера, 08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтаваУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала