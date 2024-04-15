https://ria.ru/20240415/poltava-1940165599.html
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Подполье сообщило об ударе по Полтаве - РИА Новости, 15.04.2024
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:48
2024-04-15T14:48
2024-04-15T15:06
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.)", - сказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20240415/naemniki-1940055559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтава, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, В мире
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Лебедев: по Полтаве нанесли удар, судя по цвету дыма, горят ГСМ
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар зафиксирован в Полтаве на Украине - судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтава - прилет… Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.)", - сказал собеседник агентства со ссылкой на коллег.
Других подробностей пока не приводится.