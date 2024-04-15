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В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков

В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков - РИА Новости, 15.04.2024

В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков

В СНТ "Академия" в Улан-Удэ 35 приусадебных участков затоплено из-за затора на реке Селенга, в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:52

2024-04-15T03:52

2024-04-15T09:08

происшествия

селенга

улан-удэ

иволгинский район

алексей цыденов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. В СНТ "Академия" в Улан-Удэ 35 приусадебных участков затоплено из-за затора на реке Селенга, в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале. "На утро 15 апреля из-за затора льда на реке Селенга в СНТ "Академия" подтоплено 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей", — написал Шутенков. Он отметил, что ситуация находится под контролем, силами саперов Восточного-Военного округа и МЧС на Селенге планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

селенга

улан-удэ

иволгинский район

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Паводок в Иволгинском районе Бурятии Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе. 2024-04-15T03:52 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, селенга, улан-удэ, иволгинский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия