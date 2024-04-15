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В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков - РИА Новости, 15.04.2024
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03:52 15.04.2024 (обновлено: 09:08 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/podtoplenie-1940040785.html
В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков
В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков - РИА Новости, 15.04.2024
В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков
В СНТ "Академия" в Улан-Удэ 35 приусадебных участков затоплено из-за затора на реке Селенга, в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:52
2024-04-15T09:08
происшествия
селенга
улан-удэ
иволгинский район
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. В СНТ "Академия" в Улан-Удэ 35 приусадебных участков затоплено из-за затора на реке Селенга, в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале. "На утро 15 апреля из-за затора льда на реке Селенга в СНТ "Академия" подтоплено 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей", — написал Шутенков. Он отметил, что ситуация находится под контролем, силами саперов Восточного-Военного округа и МЧС на Селенге планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
селенга
улан-удэ
иволгинский район
республика бурятия
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РИА Новости
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Паводок в Иволгинском районе Бурятии
Более 10 домов в Иволгинском районе Бурятии подтопило паводком, эвакуировано 22 человека, из них 6 детей, 2 человека размещены в ПВР, заявил губернатор Алексей Цыденов. Он же опубликовал и кадры с паводком в регионе.
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происшествия, селенга, улан-удэ, иволгинский район, алексей цыденов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия
Происшествия, Селенга, Улан-Удэ, Иволгинский район, Алексей Цыденов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия
В Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков

Шутенков: в Улан-Удэ затопило 35 приусадебных участков из-за затора на реке

© Игорь Шутенков/TelegramЗатор на реке Селенга
Затор на реке Селенга
© Игорь Шутенков/Telegram
Затор на реке Селенга
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УЛАН-УДЭ, 15 апр – РИА Новости. В СНТ "Академия" в Улан-Удэ 35 приусадебных участков затоплено из-за затора на реке Селенга, в двух домах вода поднялась выше полов, сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем Telegram-канале.
"На утро 15 апреля из-за затора льда на реке Селенга в СНТ "Академия" подтоплено 35 приусадебных участков. На двух из них вода поднялась выше полов. Силами городских спасателей помогли поднять выше уровня воды все вещи местных жителей", — написал Шутенков.
Он отметил, что ситуация находится под контролем, силами саперов Восточного-Военного округа и МЧС на Селенге планируется провести взрывы, чтобы освободить русло реки.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в Иволгинском районе Бурятии паводком подтопило более 10 жилых домов, эвакуировано 22 человека, из них шесть детей, два человека размещены в пунктах временного размещения.
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Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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ПроисшествияСеленгаУлан-УдэИволгинский районАлексей ЦыденовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Бурятия
 
 
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