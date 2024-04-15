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Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 15.04.2024 (обновлено: 13:07 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/podpole-1940062383.html
Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области
Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области - РИА Новости, 15.04.2024
Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области
Удар нанесен по складу ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области на Украине, был слышен сильный взрыв, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:29
2024-04-15T13:07
специальная военная операция на украине
сумская область
в мире
сергей лебедев
украина
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар нанесен по складу ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области на Украине, был слышен сильный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Сумское направление. Более всех радовали бандеровцев, засевших в Краснополье, почти на границе с Белгородской областью и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе минометы и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад, взрыв был слышен в нескольких километрах", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстрелам на указанном направлении также подвергся населенный пункт Великописаревка, куда ранее прибыли новые подразделения ВСУ при ротации. Кроме того, под ударом оказался населенный пункт Середина-Буда, где, по словам Лебедева, находится мощная электростанция и военный склад вблизи местного аэродрома.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море
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сумская область, в мире, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, В мире, Сергей Лебедев, Украина
Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по складу в районе Краснополья в Сумской области

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар нанесен по складу ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области на Украине, был слышен сильный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Сумское направление. Более всех радовали бандеровцев, засевших в Краснополье, почти на границе с Белгородской областью и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе минометы и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад, взрыв был слышен в нескольких километрах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстрелам на указанном направлении также подвергся населенный пункт Великописаревка, куда ранее прибыли новые подразделения ВСУ при ротации. Кроме того, под ударом оказался населенный пункт Середина-Буда, где, по словам Лебедева, находится мощная электростанция и военный склад вблизи местного аэродрома.
Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВ миреСергей ЛебедевУкраина
 
 
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