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Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области

Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области - РИА Новости, 15.04.2024

Подполье: российские войска нанесли удар по складу в Сумской области

Удар нанесен по складу ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области на Украине, был слышен сильный взрыв, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:29

2024-04-15T09:29

2024-04-15T13:07

специальная военная операция на украине

сумская область

в мире

сергей лебедев

украина

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Удар нанесен по складу ВСУ в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области на Украине, был слышен сильный взрыв, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Сумское направление. Более всех радовали бандеровцев, засевших в Краснополье, почти на границе с Белгородской областью и имеющих наглость продолжать обстрелы русской территории. Артиллерия, в том числе минометы и удары дронами... Дроном попали в небольшой склад, взрыв был слышен в нескольких километрах", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстрелам на указанном направлении также подвергся населенный пункт Великописаревка, куда ранее прибыли новые подразделения ВСУ при ротации. Кроме того, под ударом оказался населенный пункт Середина-Буда, где, по словам Лебедева, находится мощная электростанция и военный склад вблизи местного аэродрома.Читайте в Дзен: Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?Украину предупредили о падении города. Россия побеждает. В США забили тревогу из-за ситуации в Черном море

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сумская область, в мире, сергей лебедев, украина