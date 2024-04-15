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"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле - РИА Новости, 15.04.2024
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Туризм
 
10:38 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле - РИА Новости, 15.04.2024
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле
Домашние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:38
2024-04-15T10:38
туризм
новости - туризм
аэрофлот
домашние животные
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Домашние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе, услуга пользовалась спросом во время тестового периода, говорится в официальном Telegram-канале группы. "Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, в декабре 2023 года. Предполагалось, что на первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе. Тестовый период прошел успешно. "Аэрофлот" после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле. "Аэрофлот" ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - говорится в публикации. Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц – за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования был увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса "бизнес", говорится в сообщении. В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов, говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах "эконом" и "комфорт": полужесткий - 50х35х32 сантиметров, жесткий - 50х35х30 сантиметров. Для класса "бизнес": полужесткий - 50х40х40 сантиметров, жесткий - 50х40х30 сантиметров. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. Услуга доступна в любом классе обслуживания. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240123/zhivotnye-1922806923.html
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новости - туризм, аэрофлот, домашние животные, россия
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, домашние животные, Россия
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки животных на соседнем пассажирском кресле

Питомцы смогут путешествовать "Аэрофлотом" в контейнере на соседнем кресле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтюардесса "Аэрофлота" в салоне самолета
Стюардесса Аэрофлота в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса "Аэрофлота" в салоне самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Домашние питомцы - небольшие животные и птицы - смогут теперь путешествовать рейсами "Аэрофлота" и "России" на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе, услуга пользовалась спросом во время тестового периода, говорится в официальном Telegram-канале группы.
"Аэрофлот" приступил к тестированию нового сервиса, который позволит пассажирам перевозить животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета, в декабре 2023 года. Предполагалось, что на первоначальном этапе услуга будет доступна на собственных рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего авиакомпания примет решение о продлении услуги на постоянной основе. Тестовый период прошел успешно.
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"Аэрофлот" после успешного тестирования вводит услугу перевозки животных на соседнем кресле. "Аэрофлот" ввел новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета после завершения успешного тестирования. Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU", - говорится в публикации.
Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Результаты показали, что она востребована у владельцев небольших животных и птиц – за это время было перевезено более 900 питомцев. Также по итогам тестирования был увеличены габариты контейнера для перевозки животных в салоне класса "бизнес", говорится в сообщении.
В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов, говорится в пресс-релизе "Аэрофлота". Перевозка животного возможна в жестком и полужестком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах "эконом" и "комфорт": полужесткий - 50х35х32 сантиметров, жесткий - 50х35х30 сантиметров. Для класса "бизнес": полужесткий - 50х40х40 сантиметров, жесткий - 50х40х30 сантиметров.
Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле. Услуга доступна в любом классе обслуживания. В соответствии с правилами безопасности контейнер разрешается размещать только на креслах у иллюминатора. Оплата за дополнительное место производится по тарифу, применяемому для взрослого пассажира, уточняется в сообщении.
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