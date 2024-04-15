https://ria.ru/20240415/peskov-1940109160.html

В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков

В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024

В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков

Согласно данным МЧС, вода от паводков придет в Тюменскую и Курганскую области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:07

2024-04-15T12:07

2024-04-15T12:07

курганская область

россия

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Согласно данным МЧС, вода от паводков придет в Тюменскую и Курганскую области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь нужно ждать заключения наших специалистов, прежде всего, специалистов МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели - это момент, когда вода придет в два региона, то есть, Тюменская и Курганская области. Ждем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html

курганская область

россия

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курганская область, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024