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В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024
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12:07 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/peskov-1940109160.html
В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков
В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков - РИА Новости, 15.04.2024
В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков
Согласно данным МЧС, вода от паводков придет в Тюменскую и Курганскую области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:07
2024-04-15T12:07
курганская область
россия
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Согласно данным МЧС, вода от паводков придет в Тюменскую и Курганскую области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Здесь нужно ждать заключения наших специалистов, прежде всего, специалистов МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели - это момент, когда вода придет в два региона, то есть, Тюменская и Курганская области. Ждем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240408/pavodki-1938530452.html
курганская область
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курганская область, россия, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Курганская область, Россия, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменскую область в середине недели придет паводковая вода, заявил Песков

Песков: в середине недели вода от паводков придет в Тюменскую область

© Фото : Александр Моор/TelegramПовышение уровня в водоемах Тюменской области
Повышение уровня в водоемах Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Повышение уровня в водоемах Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Согласно данным МЧС, вода от паводков придет в Тюменскую и Курганскую области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Здесь нужно ждать заключения наших специалистов, прежде всего, специалистов МЧС. По той информации, что они дают, середина этой недели - это момент, когда вода придет в два региона, то есть, Тюменская и Курганская области. Ждем", - сказал Песков журналистам.
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Курганская областьРоссияДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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