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В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди - РИА Новости, 15.04.2024
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12:05 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/peskov-1940108705.html
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:05
2024-04-15T12:05
экономика
россия
москва
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. "Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новых санкциях со стороны США и Великобритании.
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экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, США, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди

Песков: Россия видит дестабилизацию цен на рынке никеля и меди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать.
"Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новых санкциях со стороны США и Великобритании.
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ЭкономикаРоссияМоскваСШАДмитрий Песков
 
 
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