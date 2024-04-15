https://ria.ru/20240415/peskov-1940108705.html

В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди

В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди - РИА Новости, 15.04.2024

В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:05

2024-04-15T12:05

2024-04-15T12:05

экономика

россия

москва

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. "Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новых санкциях со стороны США и Великобритании.

https://ria.ru/20240413/vektor-1939795251.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков