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В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:05
2024-04-15T12:05
2024-04-15T12:05
экономика
россия
москва
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит определенную дестабилизацию цен на рынке никеля и меди, будет наблюдать. "Сейчас мы видим, что определенная дестабилизация цен произошла на рынке в этом сегменте. Будем смотреть, что и как будет происходить дальше", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новых санкциях со стороны США и Великобритании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, сша, дмитрий песков
Экономика, Россия, Москва, США, Дмитрий Песков
В Кремле заявили о дестабилизации цен на рынке никеля и меди
Песков: Россия видит дестабилизацию цен на рынке никеля и меди