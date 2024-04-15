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Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов - РИА Новости, 15.04.2024
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16:04 15.04.2024 (обновлено: 16:38 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html
Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов
Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов - РИА Новости, 15.04.2024
Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов
Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации, следует из копии отзыва кабмина,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:04
2024-04-15T16:38
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации, следует из копии отзыва кабмина, которая есть в распоряжении РИА Новости.На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать двойную пенсию — по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности.Изначально инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Он напомнил, что по закону право получать сразу несколько пенсий имеют только некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Таким образом, новый закон дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга.Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.
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общество, россия, ленинград, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Ленинград, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине

Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации, следует из копии отзыва кабмина, которая есть в распоряжении РИА Новости.
На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать двойную пенсию — по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности.
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Изначально инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.
Он напомнил, что по закону право получать сразу несколько пенсий имеют только некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих.
Таким образом, новый закон дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга.
Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.
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