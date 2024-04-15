https://ria.ru/20240415/pensii-1940185140.html

Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов - РИА Новости, 15.04.2024

Правительство поддержало законопроект о двойной пенсии для детей-инвалидов

Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации, следует из копии отзыва кабмина,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:04

2024-04-15T16:04

2024-04-15T16:38

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о выплате двойной пенсии детям-инвалидам, чьи родители погибли во время спецоперации, следует из копии отзыва кабмина, которая есть в распоряжении РИА Новости.На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя — участника СВО, смогут получать двойную пенсию — по потере кормильца, а также социальную или страховую по инвалидности.Изначально инициатором рассмотрения документа стала рабочая группа по вопросам спецоперации во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Он напомнил, что по закону право получать сразу несколько пенсий имеют только некоторые льготники: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих. Таким образом, новый закон дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга.Как отметил депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), сейчас важно поддержать семьи героев и обеспечить им право на достойную жизнь, которое заложено в статье 7 Конституции.

https://ria.ru/20240402/kredity-1937329588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, ленинград, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф