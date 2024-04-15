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В Илеке максимальный паводок ожидается с четверга по выходные
В Илеке максимальный паводок ожидается с четверга по выходные - РИА Новости, 15.04.2024
В Илеке максимальный паводок ожидается с четверга по выходные
Максимальный паводок ожидается в селе Илек Оренбургской области с четверга по выходные, во вторник все профессиональные силы туда доперебазируются, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:41
2024-04-15T20:41
2024-04-15T20:57
оренбургская область
денис паслер
гидрометцентр
прорыв дамбы в орске
орск
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр - РИА Новости. Максимальный паводок ожидается в селе Илек Оренбургской области с четверга по выходные, во вторник все профессиональные силы туда доперебазируются, сообщил журналистам губернатор Оренбургской области Денис Паслер."В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка даёт Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждём максимальный паводок там", - сказал Паслер.Глава региона добавил, что в ближайшие дни он отправится в Илек.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.
https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html
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оренбургская область, денис паслер, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, орск, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Денис Паслер, Гидрометцентр, Прорыв дамбы в Орске, Орск, Наводнения в России — 2024
В Илеке максимальный паводок ожидается с четверга по выходные
В Илеке под Оренбургом максимальный паводок ожидается с четверга по выходные