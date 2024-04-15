https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html

Большая вода приблизилась к Кургану, ее объем колоссальный, сообщил Шумков

Большая вода приблизилась к Кургану, ее объем колоссальный, сообщил Шумков - РИА Новости, 15.04.2024

Большая вода приблизилась к Кургану, ее объем колоссальный, сообщил Шумков

Паводок приближается к Кургану, колоссальный объем воды находится уже в десяти километрах от города, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:14

2024-04-15T14:14

2024-04-15T15:06

курган

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Паводок приближается к Кургану, колоссальный объем воды находится уже в десяти километрах от города, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале, приложив кадры фотосъемки."Космоснимок сделан сегодня ночью. Фотоснимок несколько часов назад. На нем видна голова паводка, которая сейчас в десяти километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу", — говорится в публикации.Уровень воды в Звериноголовском снижается крайне медленно, что "также указывает на огромный объем двигающейся по Тоболу водной массы".Шумков подчеркнул, что по реке Тобол идет более одного миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда река поднялась более чем на десять метров."Это не просто паводок, это реальная угроза! А потому увозите детей, стариков, маломобильных родственников и соседей в ПВР либо к друзьям и знакомым. Собирайте документы и ценные вещи. Вывозите либо поднимайте на верхний уровень ваше имущество", — призвал Шумков.Он предупредил, что уже скоро эвакуация может стать невозможной из-за затопления дорог.Как сообщила администрация Кургана, уровень воды в реке Тобол поднялся за восемь часов на 54 сантиметра и достиг 685 сантиметров.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html

курган

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курган