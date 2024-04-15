Рейтинг@Mail.ru
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/pavodok-1940136694.html
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации - РИА Новости, 15.04.2024
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий, находящихся в зоне затопления, в случае их отказа уехать... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T13:26
2024-04-15T13:26
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_81f64eea677527edcbe8ffa73f4e05f7.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий, находящихся в зоне затопления, в случае их отказа уехать добровольно, сообщил губернатор региона Александр Моор. &quot;Главный вопрос - все это сделать сейчас заранее, самое ценное, что у нас есть - это время. Счет на дни, нужно быстро действовать... Конечно, есть люди, которые отказываются (эвакуироваться), будем с ними отдельно работать... Будем работать со всеми, наша задача сделать так, чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека... Мы сейчас рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации. Мы предпримем все меры, чтобы всех людей эвакуировать&quot;, - сказал Моор в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.По его словам, самое главное на сегодняшний день - четко оценить зону возможного затопления и заранее провести эвакуацию людей, пункты временного размещения подготовлены.
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940124492_126:0:1146:765_1920x0_80_0_0_274161b6d0927edc13e751466be60157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации

Тюменский губернатор: жителей могут принудительно эвакуировать из-за паводка

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/TelegramРека Ишим в Казанском районе Тюменской области
Река Ишим в Казанском районе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской области/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий, находящихся в зоне затопления, в случае их отказа уехать добровольно, сообщил губернатор региона Александр Моор.
«

"Главный вопрос - все это сделать сейчас заранее, самое ценное, что у нас есть - это время. Счет на дни, нужно быстро действовать... Конечно, есть люди, которые отказываются (эвакуироваться), будем с ними отдельно работать... Будем работать со всеми, наша задача сделать так, чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека... Мы сейчас рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации. Мы предпримем все меры, чтобы всех людей эвакуировать", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, самое главное на сегодняшний день - четко оценить зону возможного затопления и заранее провести эвакуацию людей, пункты временного размещения подготовлены.
Глава города Ишим Федор Шишкин осматривает береговую линию. 9 апреля 2024
Жителей тюменского Ишима готовят к эвакуации
9 апреля, 22:05
 
Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала