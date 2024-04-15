https://ria.ru/20240415/pavodok-1940136694.html

Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации

Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации - РИА Новости, 15.04.2024

Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации

Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий, находящихся в зоне затопления, в случае их отказа уехать... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T13:26

2024-04-15T13:26

2024-04-15T13:26

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Власти Тюменской области рассматривают вопрос принудительной эвакуации населения с территорий, находящихся в зоне затопления, в случае их отказа уехать добровольно, сообщил губернатор региона Александр Моор. "Главный вопрос - все это сделать сейчас заранее, самое ценное, что у нас есть - это время. Счет на дни, нужно быстро действовать... Конечно, есть люди, которые отказываются (эвакуироваться), будем с ними отдельно работать... Будем работать со всеми, наша задача сделать так, чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека... Мы сейчас рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации. Мы предпримем все меры, чтобы всех людей эвакуировать", - сказал Моор в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, самое главное на сегодняшний день - четко оценить зону возможного затопления и заранее провести эвакуацию людей, пункты временного размещения подготовлены.

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024, происшествия