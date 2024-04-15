https://ria.ru/20240415/pavodok-1940119451.html

В восьми селах Тюменской области объявили плановую эвакуацию из-за паводка

В восьми селах Тюменской области объявили плановую эвакуацию из-за паводка - РИА Новости, 15.04.2024

В восьми селах Тюменской области объявили плановую эвакуацию из-за паводка

Плановая эвакуация объявлена с 15 апреля в восьми селах и деревнях Упоровского района Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:26

2024-04-15T12:26

2024-04-15T12:36

происшествия

жилье

тюменская область

тобол (река)

коркино

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 15 апр – РИА Новости. Плановая эвакуация объявлена с 15 апреля в восьми селах и деревнях Упоровского района Тюменской области из-за паводка, сообщает информационный центр правительства региона. "Плановая эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области с 15 апреля… Жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, призывают заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьям или в пункт временного размещения", - говорится в сообщении. Через Упоровский район протекает река Тобол. Угрозе подтопления подвержены полностью деревня Губина, ряд улиц в селах Упорово, Коркино, Бызово, деревне Черная, одна улица с хозпостройками в деревне Старая Шадрина, отдельные дома в деревне Чащина и селе Николаевка. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным региональных властей, на реках Тобол и Ишим возможно достижение максимальных значений уровня воды – около полуметра выше исторических максимумов. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 жилых домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через СМС-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940118179.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

тобол (река)

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, тюменская область, тобол (река), коркино, наводнения в россии — 2024