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В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками - РИА Новости, 15.04.2024
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12:00 15.04.2024 (обновлено: 12:01 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:00
2024-04-15T12:01
россия
дмитрий песков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками

Песков: все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Район Старого города в Орске
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми", - сказал Песков журналистам.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
РоссияДмитрий ПесковНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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