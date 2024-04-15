https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками - РИА Новости, 15.04.2024
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:00
2024-04-15T12:00
2024-04-15T12:01
россия
дмитрий песков
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками
Песков: все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков