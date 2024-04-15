https://ria.ru/20240415/pavodki-1940107385.html

В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками

В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками - РИА Новости, 15.04.2024

В Кремле заявили о мобилизации всех служб по борьбе с паводками

Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:00

2024-04-15T12:00

2024-04-15T12:01

россия

дмитрий песков

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Все службы находятся в состоянии полной мобилизации из-за паводков, принимаются меры с акцентом на работу с людьми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, что все службы находятся в состоянии полной мобилизации, принимаются все возможные меры с акцентом, конечно же, на работу с людьми", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, наводнения в россии — 2024, происшествия