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Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане
Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане - РИА Новости, 15.04.2024
Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане
Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане, жителям нужно эвакуироваться, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:56
2024-04-15T10:56
2024-04-15T11:20
происшествия
курган
наводнения в россии — 2024
тобол (река)
оренбургская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане, жителям нужно эвакуироваться, сообщила горадминистрация."Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь", — говорится в публикации.По данным на 12:00 (10:00 мск), уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся на 33 сантиметра за четыре часа и достиг отметки 664 сантиметров.Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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РИА Новости
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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка
Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646.
2024-04-15T10:56
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Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга
Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром.
2024-04-15T10:56
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РИА Новости
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происшествия, курган, наводнения в россии — 2024, тобол (река), оренбургская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Оренбургская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вода затопила мост в районе Малое Чаусово в Кургане
Жителей курганского микрорайона Малое Чаусово призвали срочно эвакуироваться