https://ria.ru/20240415/pavodki-1940068116.html

В Оренбуржье заявили о сложной паводковой ситуации в Илекском районе

В Оренбуржье заявили о сложной паводковой ситуации в Илекском районе - РИА Новости, 15.04.2024

В Оренбуржье заявили о сложной паводковой ситуации в Илекском районе

Паводковая ситуация в Илекском районе Оренбургской области остается напряженной, уровень реки Урал у Илека растет и составляет 901 сантиметров, сообщили... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:55

2024-04-15T09:55

2024-04-15T10:05

происшествия

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 15 апр – РИА Новости. Паводковая ситуация в Илекском районе Оренбургской области остается напряженной, уровень реки Урал у Илека растет и составляет 901 сантиметров, сообщили районные власти в Telegram-канале."Паводковая ситуация в Илекском районе остается напряженной. По состоянию на 11.00 (9.00 мск) 15 апреля уровень реки Урал в селе Илек 901 (+9) см", - говорится в сообщении.Администрация Илекского района в своем Telegram-канале сообщает, что работа на дамбе продолжается в плановом порядке: сегодня возведут дамбу из глины и закроют участок около 25 метров, который был оставлен для заполнения водой водоналивной дамбы. МЧС России совместно с волонтерами дополнительно усилят дамбу мешками с песком."В селе Подстепки река Урал вышла из берегов. Под угрозу подтопления попадает 155 домов (321 человек из них 40 детей). 198 человек, в том числе 36 детей, выехали из села самостоятельно, 12 человек эвакуировано, 8 человек размещены в пункт временного размещения, который находится в красноярской школе. Также вода подошла к селам Яман, Заживное, Студеное, Сладково, Мухраново, Кардаилово, Шутово. Подтопленных домов в этих селах нет", - пояснили власти района.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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происшествия, оренбургская область, наводнения в россии — 2024