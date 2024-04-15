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Паслер рассказал о работе в Орске уборочных бригад и санитарных служб

Паслер рассказал о работе в Орске уборочных бригад и санитарных служб - РИА Новости, 15.04.2024

Паслер рассказал о работе в Орске уборочных бригад и санитарных служб

Сотня уборочных бригад работает в Орске, параллельно работают санитарные службы, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:44

2024-04-15T14:44

2024-04-15T15:45

общество

орск

оренбургская область

россия

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОРСК (Оренбургская область), 15 апр - РИА Новости. Сотня уборочных бригад работает в Орске, параллельно работают санитарные службы, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Приступили к уборке, это первые шаги, которые были сегодня реализованы вместе с промышленниками. Сто бригад, полностью автономно сформированных и оснащённых. Сегодня... выходят, порядка 50 человек", - рассказал Паслер на заседании штаба КЧС.По его словам, все бригады прошли вакцинацию. "Ну и, конечно же, параллельно работают службы, которые проводят обработку", - добавил он. По данным МЧС РФ, в Орске остаются затопленным 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56 тысячи человек, в том числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек.

орск

оренбургская область

россия

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Санитарная обработка на улицах Орска, откуда уже ушла вода Санитарная обработка идет на улицах Орска, откуда уже ушла вода, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-15T14:44 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, орск, оренбургская область, россия, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024