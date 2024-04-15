https://ria.ru/20240415/otpusk-1940036763.html

Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае

Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае - РИА Новости, 15.04.2024

Эксперт рассказала, почему невыгодно брать отпуск в мае

Россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздничных дней рабочих будет меньше, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:03

2024-04-15T02:03

2024-04-15T02:26

общество

татьяна нечаева

headhunter

россия

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россиянам будет невыгодно брать отпуск в мае, поскольку из-за праздничных дней рабочих будет меньше, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. "С финансовой точки зрения, май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные", - сказала Нечаева. Она объяснила, что при включении в отпуск праздничных майских дней, только 1 и 9 мая не будут учитываться в отпускные и продлят период отдыха на два дня. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается. "Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце, чем больше первых и меньше вторых - тем больше отпускных вы получите. Таким образом, если вы работаете на пятидневной рабочей неделе, самые выгодные месяцы для отпуска - это июль (23 рабочих дня), август (22 рабочих дня) или октябрь (23 рабочих дня)", - уточнила эксперт. Нечаева также напомнила, что работодатель должен оплатить работу сотрудника в нерабочий праздничный день и дать дополнительный выходной или выплатить за него двойную зарплату.

https://ria.ru/20240407/povestka-1938327101.html

https://ria.ru/20240401/rabota-1937002864.html

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общество, татьяна нечаева, headhunter, россия