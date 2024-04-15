https://ria.ru/20240415/osvey-1940183273.html

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей"

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей" - РИА Новости, 15.04.2024

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей"

Москва и Минск подписали межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:55

2024-04-15T15:55

2024-04-15T15:55

белоруссия

россия

денис мантуров

максут шадаев

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны документ подписал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, с белорусской - заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. Помимо этого, подписано межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган. Документы подписаны по итогам переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко. -0-

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белоруссия

россия

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белоруссия, россия, денис мантуров, максут шадаев, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)