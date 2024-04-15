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Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей" - РИА Новости, 15.04.2024
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15:55 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/osvey-1940183273.html
Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей"
Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей" - РИА Новости, 15.04.2024
Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей"
Москва и Минск подписали межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:55
2024-04-15T15:55
белоруссия
россия
денис мантуров
максут шадаев
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны документ подписал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, с белорусской - заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. Помимо этого, подписано межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган. Документы подписаны по итогам переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко. -0-
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белоруссия, россия, денис мантуров, максут шадаев, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Белоруссия, Россия, Денис Мантуров, Максут Шадаев, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании самолета "Освей"

Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о создании самолета "Освей"

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва и Минск подписали межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей", передает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны документ подписал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, с белорусской - заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
Помимо этого, подписано межправсоглашение о порядке признания электронной подписи в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии. С российской стороны подпись поставил глава Минцифры Максут Шадаев, с белорусской - министр связи и информатизации Константин Шульган.
Документы подписаны по итогам переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина с белорусским коллегой Романом Головченко. -0-
Крыло самолёта - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Первые российско-белорусские самолеты планируется выпустить к 2026 году
28 января, 22:14
 
БелоруссияРоссияДенис МантуровМаксут ШадаевМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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