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Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске - РИА Новости, 15.04.2024
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12:37 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/orsk-1940122295.html
Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске
Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске - РИА Новости, 15.04.2024
Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске
Полпред ПФО Игорь Комаров заявил о ситуации в частично затопленном Орске: вода начала отступать, предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:37
2024-04-15T12:37
общество
орск
игорь комаров
прорыв дамбы в орске
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УФА, 15 апр – РИА Новости. Полпред ПФО Игорь Комаров заявил о ситуации в частично затопленном Орске: вода начала отступать, предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город. Полпред ПФО находится в Орске. "Вода, наконец, начала отступать. Количество сил для ликвидации последствий увеличено. Сейчас идет уборка, дезинфекция, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают нанесенный ущерб. Работа идет оперативно, некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье. Но предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город. Поэтому первоочередная задача - как можно быстрее помочь людям, а потом, когда большая вода уйдет, принять меры по предотвращению подобного в будущем", - заявил журналистам Комаров. Он отметил, что для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов. "Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле", - прокомментировал паводковую ситуацию Комаров.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, орск, игорь комаров, прорыв дамбы в орске
Общество, Орск, Игорь Комаров, Прорыв дамбы в Орске
Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске

Комаров: вода начала отступать, нужно восстановить весь Орск

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкРайон Старого города в Орске
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Район Старого города в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 15 апр – РИА Новости. Полпред ПФО Игорь Комаров заявил о ситуации в частично затопленном Орске: вода начала отступать, предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город.
Полпред ПФО находится в Орске.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
«
"Вода, наконец, начала отступать. Количество сил для ликвидации последствий увеличено. Сейчас идет уборка, дезинфекция, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают нанесенный ущерб. Работа идет оперативно, некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье. Но предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город. Поэтому первоочередная задача - как можно быстрее помочь людям, а потом, когда большая вода уйдет, принять меры по предотвращению подобного в будущем", - заявил журналистам Комаров.
Он отметил, что для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов.
"Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле", - прокомментировал паводковую ситуацию Комаров.
Сотрудники МЧС на одной из подтопленных улиц Орска - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел
9 апреля, 14:16
 
ОбществоОрскИгорь КомаровПрорыв дамбы в Орске
 
 
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