https://ria.ru/20240415/orsk-1940122295.html

Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске

Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске - РИА Новости, 15.04.2024

Полпред ПФО рассказал о ситуации в частично затопленном Орске

Полпред ПФО Игорь Комаров заявил о ситуации в частично затопленном Орске: вода начала отступать, предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:37

2024-04-15T12:37

2024-04-15T12:37

общество

орск

игорь комаров

прорыв дамбы в орске

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УФА, 15 апр – РИА Новости. Полпред ПФО Игорь Комаров заявил о ситуации в частично затопленном Орске: вода начала отступать, предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город. Полпред ПФО находится в Орске. "Вода, наконец, начала отступать. Количество сил для ликвидации последствий увеличено. Сейчас идет уборка, дезинфекция, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают нанесенный ущерб. Работа идет оперативно, некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье. Но предстоит еще очень многое сделать - надо восстановить весь город. Поэтому первоочередная задача - как можно быстрее помочь людям, а потом, когда большая вода уйдет, принять меры по предотвращению подобного в будущем", - заявил журналистам Комаров. Он отметил, что для обеспечения охраны общественного порядка в городе ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов. "Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР (пункты временного размещения людей – ред.) доставлено уже более 460 тонн питьевой воды. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле", - прокомментировал паводковую ситуацию Комаров.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938834367.html

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общество, орск, игорь комаров, прорыв дамбы в орске