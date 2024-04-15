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Глава МЧС прибыл в Орск - РИА Новости, 15.04.2024
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10:28 15.04.2024 (обновлено: 11:05 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/orsk-1940076644.html
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС прибыл в Орск - РИА Новости, 15.04.2024
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:28
2024-04-15T11:05
орск
происшествия
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА/ОРСК, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что министр проконтролирует исполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, а также работу комиссий по оценке ущерба от стихии.По данным МЧС РФ, в Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56тысячи человек, в т ом числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек."Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров", - отметил представитель ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, Куренков приехал в район Старый город в Орске, он выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка, поговорил с пострадавшими.Министра в ходе посещения Орска сопровождал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Куренкову рассказали о том, как проходит процедура оценки ущерба от паводка.Также к нему с вопросами обратились местные жители, которые пострадали от прорыва дамбы. Он поговорил с ними и заверил, что всем им помогут."Переживать по этому поводу не стоит, потому что все, что происходит, это страшно, вам сейчас страшно, мы прекрасно понимаем... Но сейчас беда пришла, государство поможет, и регион будет реагировать немножко по-другому. Есть вещи, которые по государственным нормам, а есть от сердца, от души. И так регион реагирует... Вы не одни, будем работать", - сказал он.Он также напомнил, что в Тюмени и Кургане сейчас тоже сложная ситуация из-за затопления."У вас одна история, с точки зрения быстрого прихода воды, мы понимаем, но сейчас в Кургане и в Тюмени люди ждут точно такой же волны, и они с определённым упорством не эвакуируются. Они не верят в то, что произошло с вами сейчас", - сказал Куренков.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Встреча главы МЧС Куренкова с пострадавшими в старом городе Орска
Глава МЧС Куренков приехал в старый город Орска, где выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка и поговорил с пострадавшими
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орск, происшествия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Глава МЧС прибыл в Орск

Глава МЧС Куренков прибыл в Орск для контроля выполнения решений по паводку

© МЧС России/TelegramГлава МЧС России Александр Куренков прибыл в город Орск. 15 апреля 2024
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в город Орск. 15 апреля 2024
© МЧС России/Telegram
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в город Орск. 15 апреля 2024
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МОСКВА/ОРСК, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что министр проконтролирует исполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, а также работу комиссий по оценке ущерба от стихии.
По данным МЧС РФ, в Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56тысячи человек, в т ом числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек.
"Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров", - отметил представитель ведомства.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
Как передает корреспондент РИА Новости, Куренков приехал в район Старый город в Орске, он выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка, поговорил с пострадавшими.
Министра в ходе посещения Орска сопровождал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Куренкову рассказали о том, как проходит процедура оценки ущерба от паводка.
Также к нему с вопросами обратились местные жители, которые пострадали от прорыва дамбы. Он поговорил с ними и заверил, что всем им помогут.
"Переживать по этому поводу не стоит, потому что все, что происходит, это страшно, вам сейчас страшно, мы прекрасно понимаем... Но сейчас беда пришла, государство поможет, и регион будет реагировать немножко по-другому. Есть вещи, которые по государственным нормам, а есть от сердца, от души. И так регион реагирует... Вы не одни, будем работать", - сказал он.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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Он также напомнил, что в Тюмени и Кургане сейчас тоже сложная ситуация из-за затопления.
"У вас одна история, с точки зрения быстрого прихода воды, мы понимаем, но сейчас в Кургане и в Тюмени люди ждут точно такой же волны, и они с определённым упорством не эвакуируются. Они не верят в то, что произошло с вами сейчас", - сказал Куренков.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.
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ОрскПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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