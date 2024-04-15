https://ria.ru/20240415/orsk-1940076644.html
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС прибыл в Орск - РИА Новости, 15.04.2024
Глава МЧС прибыл в Орск
Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:28
2024-04-15T10:28
2024-04-15T11:05
орск
происшествия
александр куренков (мчс)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940080934_5:0:1273:713_1920x0_80_0_0_c50f823b180ba9ef905801ed41a65488.jpg
МОСКВА/ОРСК, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что министр проконтролирует исполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, а также работу комиссий по оценке ущерба от стихии.По данным МЧС РФ, в Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56тысячи человек, в т ом числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек."Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров", - отметил представитель ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, Куренков приехал в район Старый город в Орске, он выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка, поговорил с пострадавшими.Министра в ходе посещения Орска сопровождал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Куренкову рассказали о том, как проходит процедура оценки ущерба от паводка.Также к нему с вопросами обратились местные жители, которые пострадали от прорыва дамбы. Он поговорил с ними и заверил, что всем им помогут."Переживать по этому поводу не стоит, потому что все, что происходит, это страшно, вам сейчас страшно, мы прекрасно понимаем... Но сейчас беда пришла, государство поможет, и регион будет реагировать немножко по-другому. Есть вещи, которые по государственным нормам, а есть от сердца, от души. И так регион реагирует... Вы не одни, будем работать", - сказал он.Он также напомнил, что в Тюмени и Кургане сейчас тоже сложная ситуация из-за затопления."У вас одна история, с точки зрения быстрого прихода воды, мы понимаем, но сейчас в Кургане и в Тюмени люди ждут точно такой же волны, и они с определённым упорством не эвакуируются. Они не верят в то, что произошло с вами сейчас", - сказал Куренков.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.
https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940080934_318:0:1269:713_1920x0_80_0_0_d5ae21c1e23000aff95c5c28608b2615.jpg
Встреча главы МЧС Куренкова с пострадавшими в старом городе Орска
Глава МЧС Куренков приехал в старый город Орска, где выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка и поговорил с пострадавшими
2024-04-15T10:28
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
МОСКВА/ОРСК, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что министр проконтролирует исполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, а также работу комиссий по оценке ущерба от стихии.
По данным МЧС РФ, в Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56тысячи человек, в т ом числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек.
"Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров", - отметил представитель ведомства.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
Как передает корреспондент РИА Новости, Куренков приехал в район Старый город в Орске
, он выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка, поговорил с пострадавшими.
Министра в ходе посещения Орска сопровождал губернатор Оренбургской области Денис Паслер
. Куренкову рассказали о том, как проходит процедура оценки ущерба от паводка.
Также к нему с вопросами обратились местные жители, которые пострадали от прорыва дамбы. Он поговорил с ними и заверил, что всем им помогут.
"Переживать по этому поводу не стоит, потому что все, что происходит, это страшно, вам сейчас страшно, мы прекрасно понимаем... Но сейчас беда пришла, государство поможет, и регион будет реагировать немножко по-другому. Есть вещи, которые по государственным нормам, а есть от сердца, от души. И так регион реагирует... Вы не одни, будем работать", - сказал он.
Он также напомнил, что в Тюмени
и Кургане
сейчас тоже сложная ситуация из-за затопления.
"У вас одна история, с точки зрения быстрого прихода воды, мы понимаем, но сейчас в Кургане и в Тюмени люди ждут точно такой же волны, и они с определённым упорством не эвакуируются. Они не верят в то, что произошло с вами сейчас", - сказал Куренков.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.