https://ria.ru/20240415/orsk-1940076644.html

Глава МЧС прибыл в Орск

Глава МЧС прибыл в Орск - РИА Новости, 15.04.2024

Глава МЧС прибыл в Орск

Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:28

2024-04-15T10:28

2024-04-15T11:05

орск

происшествия

александр куренков (мчс)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА/ОРСК, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вновь прибыл в Орск, министр проконтролирует выполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий паводка, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Борт МЧС России приземлился в Орске, где активно продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи людям", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что министр проконтролирует исполнение ранее принятых поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению, а также работу комиссий по оценке ущерба от стихии.По данным МЧС РФ, в Орске остаются подтопленными 3,73 тысячи домов. Из опасных зон эвакуированы 2,56тысячи человек, в т ом числе 801 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 645 человек."Уровень воды в реке Урал в пределах Орска - 618 сантиметров. За ночь он снизился на 11 сантиметров", - отметил представитель ведомства.Как передает корреспондент РИА Новости, Куренков приехал в район Старый город в Орске, он выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка, поговорил с пострадавшими.Министра в ходе посещения Орска сопровождал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Куренкову рассказали о том, как проходит процедура оценки ущерба от паводка.Также к нему с вопросами обратились местные жители, которые пострадали от прорыва дамбы. Он поговорил с ними и заверил, что всем им помогут."Переживать по этому поводу не стоит, потому что все, что происходит, это страшно, вам сейчас страшно, мы прекрасно понимаем... Но сейчас беда пришла, государство поможет, и регион будет реагировать немножко по-другому. Есть вещи, которые по государственным нормам, а есть от сердца, от души. И так регион реагирует... Вы не одни, будем работать", - сказал он.Он также напомнил, что в Тюмени и Кургане сейчас тоже сложная ситуация из-за затопления."У вас одна история, с точки зрения быстрого прихода воды, мы понимаем, но сейчас в Кургане и в Тюмени люди ждут точно такой же волны, и они с определённым упорством не эвакуируются. Они не верят в то, что произошло с вами сейчас", - сказал Куренков.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240413/pitomtsy-1939651980.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча главы МЧС Куренкова с пострадавшими в старом городе Орска Глава МЧС Куренков приехал в старый город Орска, где выслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба от паводка и поговорил с пострадавшими 2024-04-15T10:28 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, происшествия, александр куренков (мчс), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024