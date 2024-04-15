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С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек
С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 15.04.2024
С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек
С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:03
2024-04-15T08:03
2024-04-15T08:51
оренбург
наводнения в россии — 2024
происшествия
оренбургская область
гидрометцентр
прорыв дамбы в орске
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УФА, 15 апр — РИА Новости. С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", — говорится в публикации.В пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 детей. В Оренбурге подтопленными остаются 5503 дома, 55 из которых многоквартирные, а также 10 656 приусадебных участков.По данным на утро понедельника, уровень воды в реке Урал в районе города снизился до 1171 сантиметра. Впервые он начал падать в первой половине дня в воскресенье.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых населенных пунктах началась превентивная эвакуация.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
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Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга
Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром.
2024-04-15T08:03
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Обстановка у реки Тобол в Кургане
Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды.
2024-04-15T08:03
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оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Оренбургская область, Гидрометцентр, Прорыв дамбы в Орске
С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек
Мэрия: с затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали 1708 человек