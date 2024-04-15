https://ria.ru/20240415/orenburg-1940052601.html

С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек

С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 15.04.2024

С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек

С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:03

2024-04-15T08:03

2024-04-15T08:51

оренбург

наводнения в россии — 2024

происшествия

оренбургская область

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939964217_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_680878127af7c59514437e92c7dee92b.jpg

УФА, 15 апр — РИА Новости. С затопленных территорий в Оренбурге эвакуировали более 1,7 тысячи человек, сообщила мэрия города в Telegram-канале."Из подтопленных территорий эвакуированы 1708 человек, 170 из которых дети. Количество эвакуированных за последние 24 часа увеличилось на 28 человек, четверо из которых дети", — говорится в публикации.В пунктах временного размещения остаются 297 человек, из них 96 детей. В Оренбурге подтопленными остаются 5503 дома, 55 из которых многоквартирные, а также 10 656 приусадебных участков.По данным на утро понедельника, уровень воды в реке Урал в районе города снизился до 1171 сантиметра. Впервые он начал падать в первой половине дня в воскресенье.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых населенных пунктах началась превентивная эвакуация.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленный конный клуб в Ленинском районе Оренбурга Кадры из Ленинского района Оренбурга, где помимо домов под воду ушел конный клуб и ипподром. 2024-04-15T08:03 true PT0M17S

Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-15T08:03 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске