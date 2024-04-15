https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:30
2024-04-15T19:30
2024-04-15T19:30
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583051684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab529685034820bc82e1568d011f56af.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными медийными и социологическими организациями в Штатах, сообщает журнал Newsweek. Опросы, включенные в сбойку Newsweek, проводились во временно диапазоне от 11 марта до 9 апреля. Среди них опросы компании Ipsos, социологического центра I&I/TIPP, Квиннипэкского университета и других организаций. В большинстве опросов преимущество Байдена носит минимальный характер. Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа. Но даже в этом случае эта разница не превышает статистической погрешности (4 процентных пункта), заявленной организаторами опроса. Newsweek признает, что Трамп побеждает Байдена в других опросах, но не дает общей статистики. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html
https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583051684_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_e559858f24d0b19a5bfab8cb60eafa85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
Newsweek: Байден за месяц победил Трампа в 10 опросах общественного мнения