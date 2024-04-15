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СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения - РИА Новости, 15.04.2024
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19:30 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения - РИА Новости, 15.04.2024
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения
Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T19:30
2024-04-15T19:30
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными медийными и социологическими организациями в Штатах, сообщает журнал Newsweek. Опросы, включенные в сбойку Newsweek, проводились во временно диапазоне от 11 марта до 9 апреля. Среди них опросы компании Ipsos, социологического центра I&amp;I/TIPP, Квиннипэкского университета и других организаций. В большинстве опросов преимущество Байдена носит минимальный характер. Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа. Но даже в этом случае эта разница не превышает статистической погрешности (4 процентных пункта), заявленной организаторами опроса. Newsweek признает, что Трамп побеждает Байдена в других опросах, но не дает общей статистики. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения

Newsweek: Байден за месяц победил Трампа в 10 опросах общественного мнения

© AP Photo / Francois MoriПервая страница газеты о президентских выборах в США
Первая страница газеты о президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Francois Mori
Первая страница газеты о президентских выборах в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными медийными и социологическими организациями в Штатах, сообщает журнал Newsweek.
Опросы, включенные в сбойку Newsweek, проводились во временно диапазоне от 11 марта до 9 апреля. Среди них опросы компании Ipsos, социологического центра I&I/TIPP, Квиннипэкского университета и других организаций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Опрос показал, что американцы думают об умственных способностях Байдена
4 марта, 13:33
В большинстве опросов преимущество Байдена носит минимальный характер. Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа. Но даже в этом случае эта разница не превышает статистической погрешности (4 процентных пункта), заявленной организаторами опроса.
Newsweek признает, что Трамп побеждает Байдена в других опросах, но не дает общей статистики.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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