https://ria.ru/20240415/opros-1940244913.html

СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения

СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения - РИА Новости, 15.04.2024

СМИ: Байден опережает Трампа в опросах общественного мнения

Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:30

2024-04-15T19:30

2024-04-15T19:30

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джо байден

дональд трамп

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден опережает экс-президента Дональда Трампа как минимум в десяти опросах общественного мнения, проведенных в последний месяц различными медийными и социологическими организациями в Штатах, сообщает журнал Newsweek. Опросы, включенные в сбойку Newsweek, проводились во временно диапазоне от 11 марта до 9 апреля. Среди них опросы компании Ipsos, социологического центра I&I/TIPP, Квиннипэкского университета и других организаций. В большинстве опросов преимущество Байдена носит минимальный характер. Наибольший разрыв зафиксирован в опросе компании Ipsos, согласно которому около 41% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Байдена и 37% - за Трампа. Но даже в этом случае эта разница не превышает статистической погрешности (4 процентных пункта), заявленной организаторами опроса. Newsweek признает, что Трамп побеждает Байдена в других опросах, но не дает общей статистики. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240304/bayden-1931004879.html

https://ria.ru/20240302/vybory-1930728973.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша