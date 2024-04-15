https://ria.ru/20240415/oon-1940035739.html

Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия

Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия - РИА Новости, 15.04.2024

Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на сегодняшнем заседании Совбеза,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:49

2024-04-15T01:49

2024-04-15T10:44

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совет безопасности оон

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ООН, 15 апр — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов выступления западных представителей на сегодняшнем заседании Совбеза, посвященном атаке Ирана на Израиль. "Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, мы предупреждали, что необходим сильный единый сигнал Совета о недопустимости таких действий. Не только в отношении суверенных Ирана или Сирии, и не только на Ближнем Востоке — в любой точке земного шара", — сказал Небензя. "Мы призывали коллег по СБ четко и недвусмысленно осудить такие безрассудные шаги, чтобы они не повторились. Предупреждали и о том, что в противном случае риски рецидива подобного, как и в целом эскалации в регионе, кратно возрастут. Мы даже предложили проект соответствующего заявления СБ ООН для прессы, который был составлен на основе стандартных для таких случаев деполитизированных формулировок", — напомнил он. По его словам, в ответ от западных делегаций Москва услышала, что, дескать, для них не все "так очевидно" и что надо еще взвесить, поможет ли такой сигнал Совета стабилизации обстановки в регионе. "США, Великобритания и Франция тогда, по сути, отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо", — подчеркнул постпред. "Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli", — заявил он. Как указал Небензя, если бы под ударом оказались западные представительства, Запад не раздумывая обрушился бы с ответными мерами, и доказывал в Совбезе свою правоту. "Потому что для вас все, что касается западных представительств и западных граждан, – свято и должно быть защищено, а вот когда речь заходит о других государствах, их правах, включая право на самооборону, и их гражданах – "это другое", как вы любите говорить. Тут включается ваша излюбленная аргументация про "недостаток информации", юридическая казуистика и тому подобное. Вот и сегодня в СБ разворачивается такой парад лицемерия и "двойных стандартов, за которым как-то даже неудобно наблюдать", - заключил он. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что, если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".

https://ria.ru/20240415/svpd-1940034460.html

https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html

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