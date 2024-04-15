Рейтинг@Mail.ru
Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/oon-1940035335.html
Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля
Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля - РИА Новости, 15.04.2024
Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший на сегодняшнем заседании СБ ООН, посвященном РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T01:32
2024-04-15T01:32
в мире
иран
израиль
сирия
василий небензя
антониу гутерреш
оон
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 15 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший на сегодняшнем заседании СБ ООН, посвященном атаке Ирана на Израиль, не пришел на заседание по теме израильского удара по иранскому консульству в Сирии. "Внимательно выслушали доклад генсекретаря ООН. Отметили и вашу, господин генсекретарь, вчерашнюю мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана. Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения упомянутого израильского удара по консульству Ирана в Дамаске", - сказал Небензя. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы СБ осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена". "Хотелось бы также большей активности с вашей стороны по доведению до членов Совета информации по другим, не менее турбулентным для всего ближневосточного региона сюжетам, например по поводу уже ставших регулярными атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану. Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными", - указал он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/iran-1940034642.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html
https://ria.ru/20240414/oon-1940027158.html
иран
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сирия, василий небензя, антониу гутерреш, оон, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Василий Небензя, Антониу Гутерреш, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля

Небензя: Гутерреш не пришел на заседание по удару Израиля по консульству Ирана

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший на сегодняшнем заседании СБ ООН, посвященном атаке Ирана на Израиль, не пришел на заседание по теме израильского удара по иранскому консульству в Сирии.
"Внимательно выслушали доклад генсекретаря ООН. Отметили и вашу, господин генсекретарь, вчерашнюю мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана. Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения упомянутого израильского удара по консульству Ирана в Дамаске", - сказал Небензя.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Атака Ирана была нацелена только на военные цели, заявил постпред при ООН
01:16
Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы СБ осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
"Хотелось бы также большей активности с вашей стороны по доведению до членов Совета информации по другим, не менее турбулентным для всего ближневосточного региона сюжетам, например по поводу уже ставших регулярными атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану. Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными", - указал он.
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Израиль отложил контратаку против Ирана после звонка Байдена, сообщают СМИ
00:50
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Генсек ООН заявил о запрете применять силу против любого государства
Вчера, 23:12
 
В миреИранИзраильСирияВасилий НебензяАнтониу ГутеррешООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала