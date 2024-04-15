https://ria.ru/20240415/oon-1940035335.html

Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля

Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля - РИА Новости, 15.04.2024

Небензя прокомментировал отсутствие Гутерреша на заседании по удару Израиля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший на сегодняшнем заседании СБ ООН, посвященном РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:32

2024-04-15T01:32

2024-04-15T01:32

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армия обороны израиля (цахал)

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН Антониу Гутерреш, участвовавший на сегодняшнем заседании СБ ООН, посвященном атаке Ирана на Израиль, не пришел на заседание по теме израильского удара по иранскому консульству в Сирии. "Внимательно выслушали доклад генсекретаря ООН. Отметили и вашу, господин генсекретарь, вчерашнюю мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана. Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения упомянутого израильского удара по консульству Ирана в Дамаске", - сказал Небензя. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье прошло срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы СБ осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена". "Хотелось бы также большей активности с вашей стороны по доведению до членов Совета информации по другим, не менее турбулентным для всего ближневосточного региона сюжетам, например по поводу уже ставших регулярными атак Израиля по соседним с ним Сирии и Ливану. Если и дальше не замечать подобных действий, ваши призывы к сдержанности всех сторон, которые мы разделяем, могут оказаться тщетными", - указал он. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/iran-1940034642.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html

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