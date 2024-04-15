https://ria.ru/20240415/oon-1940034285.html

Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану

Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024

Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что ему не известно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам сегодняшнего заседания СБ... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:06

2024-04-15T01:06

2024-04-15T10:33

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что ему не известно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль. "На данный момент мне не известно о таком", - сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240415/iran-1940033857.html

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в мире, россия, иран, израиль, василий небензя, оон, обострение ситуации между ираном и израилем