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Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024
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01:06 15.04.2024 (обновлено: 10:33 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/oon-1940034285.html
Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану
Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024
Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что ему не известно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам сегодняшнего заседания СБ... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T01:06
2024-04-15T10:33
в мире
россия
иран
израиль
василий небензя
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что ему не известно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль. "На данный момент мне не известно о таком", - сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240415/iran-1940033857.html
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в мире, россия, иран, израиль, василий небензя, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Иран, Израиль, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Небензя заявил, что ему не известно о готовящихся в документах по Ирану

Небензя заявил, что не знает о готовящихся в СБ ООН документах по атаке Ирана

© AFP 2024 / CHARLY TRIBALLEAUСовет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AFP 2024 / CHARLY TRIBALLEAU
Совет Безопасности ООН проводит заседание по ситуации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам, что ему не известно о каких-либо готовящихся к принятию документах по итогам сегодняшнего заседания СБ ООН по атаке Ирана на Израиль.
"На данный момент мне не известно о таком", - сказал Небензя, отвечая на соответствующий вопрос.
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В миреРоссияИранИзраильВасилий НебензяООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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