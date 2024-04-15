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Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 15.04.2024
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00:34 15.04.2024 (обновлено: 09:53 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/oon-1940031868.html
Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН
Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 15.04.2024
Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН
Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:34
2024-04-15T09:53
в мире
иран
ближний восток
оон
израиль
обострение ситуации между ираном и израилем
министерство обороны сша
армия обороны израиля (цахал)
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани."Если США инициируют военную операцию против Ирана, его граждан или интересов, Иран использует свое право ответить пропорционально", - заявил Иравани на специальном заседании Совбеза ООН.Как заявил дипломат, Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке, но "без колебаний" будет защищать себя и свои интересы.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html
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в мире, иран, ближний восток, оон, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), тегеран (город), сирия
В мире, Иран, Ближний Восток, ООН, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран (город), Сирия
Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН

Постпред Ирана при ООН: Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию

© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани.
"Если США инициируют военную операцию против Ирана, его граждан или интересов, Иран использует свое право ответить пропорционально", - заявил Иравани на специальном заседании Совбеза ООН.
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Небензя призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации
00:07
Как заявил дипломат, Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке, но "без колебаний" будет защищать себя и свои интересы.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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