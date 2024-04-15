Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН
Постпред Ирана при ООН: Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию
© AP Photo / Yuki IwamuraПостоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024
ООН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани.
"Если США инициируют военную операцию против Ирана, его граждан или интересов, Иран использует свое право ответить пропорционально", - заявил Иравани на специальном заседании Совбеза ООН.
Как заявил дипломат, Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке, но "без колебаний" будет защищать себя и свои интересы.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.