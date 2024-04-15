https://ria.ru/20240415/oon-1940031868.html

Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН

Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 15.04.2024

Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН

Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:34

2024-04-15T00:34

2024-04-15T09:53

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Тегеран ответит, если США инициируют военную операцию против Ирана, страна будет защищать себя, хоть и не ищет эскалации, заявил постпред республики при ООН Амир Саид Иравани."Если США инициируют военную операцию против Ирана, его граждан или интересов, Иран использует свое право ответить пропорционально", - заявил Иравани на специальном заседании Совбеза ООН.Как заявил дипломат, Иран не ищет эскалации или войны на Ближнем Востоке, но "без колебаний" будет защищать себя и свои интересы.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html

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