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Небензя призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации

Небензя призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации - РИА Новости, 15.04.2024

Небензя призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации

Россия призывает Израиль последовать примеру Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации, заявил на заседании СБ ООН постпред при организации... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:07

2024-04-15T00:07

2024-04-15T00:45

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обострение ситуации между ираном и израилем

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ООН, 15 апр — РИА Новости. Россия призывает Израиль последовать примеру Ирана, который заявил, что не хочет дальнейшей эскалации, заявил на заседании СБ ООН постпред при организации Василий Небензя. "Отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшей эскалации военных действий с Израилем. Настоятельно призываем Западный Иерусалим последовать его примеру и отказаться от практики провокационных силовых акций на Ближнем Востоке, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона, и без того дестабилизированного в результате обострения палестино-израильского противостояния", — сказал Небензя.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ субботу вечером Иран атаковал Израиль. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля — земля". Утверждается, что большую часть снарядов Тель-Авив сбил за пределами территории страны. В отражении ударов принимали участие американские и британские военные.Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что уничтожил важные военные цели на "оккупированных" Израилем территориях. Миссия Ирана при ООН назвала эту атаку ответом на агрессию против дипломатических объектов, сославшись на статью 51 Устава организации о праве на самооборону.Как отметил глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля. Тем не менее если еврейское государство предпримет какие-либо действия против Исламской Республики Иран, то следующая операция будет намного масштабнее, добавил он.В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана. Глава Минобороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена, а министр без портфеля Бени Ганц пообещал ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/israel-1940021902.html

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в мире, россия, израиль, иран, василий небензя, оон, обострение ситуации между ираном и израилем