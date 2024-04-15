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В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов - РИА Новости, 15.04.2024
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09:04 15.04.2024 (обновлено: 11:05 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/oms-1940058517.html
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов - РИА Новости, 15.04.2024
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:04
2024-04-15T11:05
общество
татьяна буцкая
госдума рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов. &quot;Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. &lt;...&gt; Программу восстановления после родов — ввести в ОМС&quot;, — написала депутат в своем Telegram-канале.
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общество, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов

Депутат Буцкая предложила ввести в ОМС программу восстановления после родов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВрач готовит женщину к предстоящим родам
Врач готовит женщину к предстоящим родам - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов.
«

"Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. <...> Программу восстановления после родов — ввести в ОМС", — написала депутат в своем Telegram-канале.

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