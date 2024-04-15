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В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов - РИА Новости, 15.04.2024
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:04
2024-04-15T09:04
2024-04-15T11:05
общество
татьяна буцкая
госдума рф
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов. "Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. <...> Программу восстановления после родов — ввести в ОМС", — написала депутат в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240410/zaschita-1939194338.html
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общество, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов
Депутат Буцкая предложила ввести в ОМС программу восстановления после родов