https://ria.ru/20240415/oms-1940058517.html

В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов

В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов - РИА Новости, 15.04.2024

В Госдуме предложили ввести в ОМС программу восстановления после родов

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:04

2024-04-15T09:04

2024-04-15T11:05

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале предложила ввести в систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) программу восстановления после родов. "Нам необходима система послеродовой поддержки молодой мамы! К сожалению, в школах подготовки к родам, все обучение заканчивается родами — и никто не готовит женщину к послеродовому периоду. Там же не только забота о ребенке и работа над грудным вскармливанием, но и бессонные ночи, перестройка гормонального фона, послеродовая депрессия. <...> Программу восстановления после родов — ввести в ОМС", — написала депутат в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240410/zaschita-1939194338.html

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общество, татьяна буцкая, госдума рф