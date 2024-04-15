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Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 15.04.2024 (обновлено: 17:08 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/odessa-1940193696.html
Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе
Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе - РИА Новости, 15.04.2024
Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе
После ударов по Харькову Россия примется за энергетическую инфраструктуру Одессы, а союзники никак не смогут помочь Украине, заявил майор ВСУ в отставке Игорь... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:27
2024-04-15T17:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
одесса
харьков
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. После ударов по Харькову Россия примется за энергетическую инфраструктуру Одессы, а союзники никак не смогут помочь Украине, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по Харькову. По данным подполья, в большей части города пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света."Харьков? У нас Одесса следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают", — пожаловался майор ВСУ.Как отметил Лапин, страны Балтии выразили готовность расконсервировать свои ТЭС и передать Киеву необходимое оборудование, но эта затея, по его словам, не принесет результатов.&quot;Российская ракета дешевле — она еще раз прилетит, вы не успеете даже доставить его (оборудование. — Прим. ред.)&quot; – признал офицер.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?
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безопасность, россия, одесса, харьков, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Одесса, Харьков, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе

Майор Лапин: после Харькова Россия начнет наносить удары по энергетике Одессы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. После ударов по Харькову Россия примется за энергетическую инфраструктуру Одессы, а союзники никак не смогут помочь Украине, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".
Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по Харькову. По данным подполья, в большей части города пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света.
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"Харьков? У нас Одесса следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают", — пожаловался майор ВСУ.
Как отметил Лапин, страны Балтии выразили готовность расконсервировать свои ТЭС и передать Киеву необходимое оборудование, но эта затея, по его словам, не принесет результатов.
«

"Российская ракета дешевле — она еще раз прилетит, вы не успеете даже доставить его (оборудование. — Прим. ред.)" – признал офицер.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОдессаХарьковСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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