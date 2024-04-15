https://ria.ru/20240415/odessa-1940193696.html

Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе

Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе - РИА Новости, 15.04.2024

Русские быстрее. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе

После ударов по Харькову Россия примется за энергетическую инфраструктуру Одессы, а союзники никак не смогут помочь Украине, заявил майор ВСУ в отставке Игорь... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:27

2024-04-15T16:27

2024-04-15T17:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

одесса

харьков

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. После ударов по Харькову Россия примется за энергетическую инфраструктуру Одессы, а союзники никак не смогут помочь Украине, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире телеканала "Прямой".Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России поразили подстанцию в Харькове. На прошлой неделе в четверг российские военные, по его словам, нанесли массированный удар по Харькову. По данным подполья, в большей части города пропала вода, наблюдались перебои со связью, в некоторых районах населенного пункта, в том числе в центре, не было света."Харьков? У нас Одесса следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают", — пожаловался майор ВСУ.Как отметил Лапин, страны Балтии выразили готовность расконсервировать свои ТЭС и передать Киеву необходимое оборудование, но эта затея, по его словам, не принесет результатов."Российская ракета дешевле — она еще раз прилетит, вы не успеете даже доставить его (оборудование. — Прим. ред.)" – признал офицер.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.Читайте в Дзен: Военные из Одессы обратились к властям с предупреждением. "Кто они такие? Мы власть, а не они"Парад лицемерия. США и их союзники опозорились. Что устроил Запад в Совбезе ООН после ударов Ирана по Израилю?

https://ria.ru/20240415/zapad-1940173227.html

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одесса

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безопасность, россия, одесса, харьков, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины