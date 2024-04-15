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При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:47 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/obstrel-1940265775.html
При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2024
При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель
Один человек ранен и доставлен в больницу, повреждено несколько жилых домов, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт в нескольких поселках... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T21:47
2024-04-15T21:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
юбилейный
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Один человек ранен и доставлен в больницу, повреждено несколько жилых домов, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт в нескольких поселках Алешкинского округа Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "От обстрела киевских боевиков пострадали несколько сел Алешкинского округа. В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Голопристанском муниципальном округе террористические удары ВСУ привели к лесным пожарам на общей площади 18 гектар.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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херсонская область , юбилейный, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Юбилейный, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель

Сальдо: при обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Один человек ранен и доставлен в больницу, повреждено несколько жилых домов, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт в нескольких поселках Алешкинского округа Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"От обстрела киевских боевиков пострадали несколько сел Алешкинского округа. В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Голопристанском муниципальном округе террористические удары ВСУ привели к лесным пожарам на общей площади 18 гектар.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьЮбилейныйВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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