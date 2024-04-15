https://ria.ru/20240415/obstrel-1940265775.html

При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.04.2024

При обстреле Херсонской области ВСУ пострадал мирный житель

Один человек ранен и доставлен в больницу, повреждено несколько жилых домов, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт в нескольких поселках... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:47

2024-04-15T21:47

2024-04-15T21:47

специальная военная операция на украине

херсонская область

юбилейный

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Один человек ранен и доставлен в больницу, повреждено несколько жилых домов, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт в нескольких поселках Алешкинского округа Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "От обстрела киевских боевиков пострадали несколько сел Алешкинского округа. В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Голопристанском муниципальном округе террористические удары ВСУ привели к лесным пожарам на общей площади 18 гектар.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

херсонская область

юбилейный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , юбилейный, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия